報告指，4月，國內外需求改善，帶動中國製造業景氣水準持續上升，數字創新高，反映製造業生產經營活動持續加快擴張。

4月生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2023年6月、2023年3月以來最高，外需修復較為明顯， 4月新出口訂單指數為2020年12月來最高。然而，製造業就業並未隨供需改善而持續修復。就業仍未見明顯改善。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業景氣度繼續向好，供求擴張提速，外需表現優異，但就業仍未見明顯改善，價格水平維持低位，尤其是銷售端價格低迷，企業獲利難度增加。2024年第一季經濟成長超過市場預期，經濟開局良好，與財新中國製造業PMI連續六個月高於榮枯線一致。從不同品類產品來看，消費品不再一枝獨秀，4月投資品產銷兩旺，景氣度自下游向中上游傳導的跡像已顯現。

他稱，目前經濟發展的不利因素仍在於預期偏弱，進而導致就業壓力增加和通貨緊縮風險提升。政策層面也應持續保持一致性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，透過維持當前經濟回升向好勢頭逐步改善市場預期。

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