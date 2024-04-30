百勝中國（9987）公布，首季淨利潤跌1%至2.87億美元，收入增1.4%至29.6億美元，低過預期的30.2億美元；調整後每股收益升3%，至0.71美元，好過預期的0.65美元。2024 財年目標與前期披露保持不變，包括以季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋約15億美元。
期內，同店銷售跌3%，好過預期的跌3.64%；其中，肯德基同店銷售跌2%，好過預期的跌2.9%，必勝客簡餐同店銷售跌5%，符預期的跌5%。餐廳利潤率17.6%，上年同期20.3%，高過預期的18.3%。
分店數目15022，多過預期的14952，淨新增門店達 378 家，創第一季度歷史新高。當中，肯德基餐廳數目10603，多過預期的10505，必勝客餐廳數目3425，預期的3421。
調整後營業利潤3.74億美元，按年跌11%，預期的3.643億美元。全年預期資本支出7.00億美元至8.50億美元，市場預期為7.341億美元。
百勝中國首席執行官屈翠容表示，「當前環境充滿挑戰，我們仍將專注於洞察和捕捉消費者不斷變化的需求，以持續增強與消費者的連接。展望未來，我們非常有信心把握中國市場巨大的機遇。我們將通過靈活的門店形式，策略性的加盟和不同價位的卓越產品等多種方式來拓展潛在市場。通過這些舉措，我們堅信有保持強勁增長的能力，為股東創造長期價值」。
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