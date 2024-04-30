港元現報7.8263元貶值8點子，曾貶值最多19點子，報7.8274元，亦曾升值最多13點子，報7.8242元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升54.6點子至5.25381%，是2023年12月29日後最高；1星期HIBOR升10.05點子至4.44161%，是3月28日後最高；2星期HIBOR升7.5點子至4.31804%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.7點子至4.5525%；6個月期HIBOR跌1.21點子至4.67429%；12個月期HIBOR升0.58點子至4.85679%，是3月28日後最高。

美元指數現報105.835升值0.256點或0.24%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43021%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.2947%，連續2日收窄，利差是2024年4月19日後最窄，當日差距為-1.2644%。

對上一次連續2日收窄，是2024年3月20日，當日利差報-0.8433%。

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