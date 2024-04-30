證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，虛擬資產市場近年經歷不少動盪，同時愈來愈多投資者對虛擬資產有需求，提醒大家「幣圈一天，人間一年」，當局亦制定較其他地區更全面的監管架構，嚴格遵守產品在資產保管、流動性、估值、信息披露、投資者教育等要求。

港交所行政總裁陳翊庭表示，ETF是投資者以低成本進行分散投資的重要工具，香港ETF市場已涵蓋不同幣種、地區及資產類別。今日虛擬資產現貨ETF 上市將進一步豐富香港的ETF產品，吸引更多的投資者參與香港市場，加強香港作為國際資產管理中心的競爭力。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂稱，政府就虛擬資產交易平台以外的相關業務積極研究合適規管措施，場外交易平台公眾諮詢期已經結束，共收到約70份回應，將盡快向立法會提交草案。

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