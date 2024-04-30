內地公布官方及財新PMI，A股先升後跌，亞股普遍向上。明日五一，A股、港股休市，市場同時亦關注後日聯儲局議息。
恒指今早高開96點，高位升155點，低位升19點，高低波幅136點。金融、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為22.33%，下跌為29.06%，無升跌為48.6%。
恒指半日升34點或0.19%，報17781點，大市成交金額647億元；國指升7點或0.12%，報6290點。恒生科技指數收報3707點，跌0.15%。
藍籌股成交金額281.97億元，佔大市成交43.58%；科指成份股成交金額113.53億元，佔大市成交17.54%；國指成份股成交金額244.48億元，佔大市成交37.78%。
24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少36.54%，至63.1億元，佔大市成交9.74%。牛熊證成交金額28.25億元，減少43.7%；窩輪成交金額34.85億元，減少29.24%。
友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、中國銀行（3988）拖累大市。
藍籌41隻升，40隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升4.6%，收報113.7元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌3.21%，收報8.44元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股11隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）創52周高，見29.5元，收報29.3元，升8.12%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.16元，跌4.13%。
恒指續高於250天線(17699.34點)。科指受制於250天線(3778.4點)。
北水南下合計淨流入22.39億元，較上日減少18.66%，連續第22日流入，累計流入942.42億元，對上一次連續22日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流出32.49億元人民幣，終止連續4日流入
百勝中國（9987）首季淨利潤跌1%。收報300元，跌4.46%。
思捷環球（0330）最多升24% 計劃伙拍私募股權集團重組歐洲業務。收報0.229元，升17.44%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大唐新能源（1798）收報1.69元，升1.2%。遠東宏信（3360）收報5.8元，無升跌。廣南集團（1203）收報0.54元，無升跌。方圓生活服務（9978）停牌。立德教育（1449）收報0.325元，跌2.99%。希教國際控股（1765）收報0.236元，跌3.28%。浙江滬杭甬（0576）收報5.17元，跌0.77%。匯控（0005）收報65.5元，跌0.08%。
恒生（0011）將公布股息，收報104.4元，升0.58%。
歐舒丹（0973）大股東每股34元提全購，溢價一成半。創52周高，見33.3元，收報32.35元，升9.66%。
中遠海控（1919）首季賺少5%至68億元人幣。創52周高，見10.18元，收報10.12元，升6.19%。
國茂控股（8428）496萬租登龍街舖位經營中餐。收報0.52元，升4%。
華南城（1668）就境外債重組計劃委任財務顧問及法律顧問。收報0.161元，無升跌。
東航（0670）首季虧損收窄至8億元人幣。收報2.02元，無升跌。
南方航空（1055）首季扭虧轉賺7.56億元人幣，購買100架C919國產飛機。收報2.86元，升0.7%。
光大證券（6178）首季少賺29%。收報5.53元，跌1.07%。
萬科（2202）首季由盈轉虧，虧損3.62億人幣。收報4.57元，跌7.68%。
比亞迪（1211）首季多賺近一成。收報217.4元，升0.46%。
中行（3988）首季少賺2.9%至約560億元人幣。收報3.55元，跌2.2%。
工行（1398）首季盈利跌近3%至881億元人幣，淨息差收窄13個百分點。收報4.23元，升0.71%。
花樣年（1777）更新境外債務重組之建議條款。收報0.038元，升8.57%。
中聯重科（1157）首季多賺13%至9.2億人幣。收報5.8元，跌2.85%。
招行（3968）首季少賺2%，淨息差收窄28個點子。收報34.3元，跌1.86%。
郵儲行（1658）首季盈利跌1.4%至259億人幣，不良貸款率微升。收報4.07元，升0.74%。
中交建（1800）首季多賺一成，新簽合同額5073億人幣。收報4.26元，跌0.7%。
中石油（0857）首季多賺近半成至457億人幣。收報7.47元，升2.33%。
Tesla據報與百度（9888）合作在內地推全自動駕駛，美股盤前升逾6%。收報105.2元，升1.84%。
中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營收入升17%至178億。收報24.1元，升1.26%。
農行（1288）首季盈利跌1.8%至708億人幣。收報3.55元，跌0.56%。
破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見32.65元，收報32.1元，升4.22%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.31元，收報7.25元，升5.38%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.12元，收報19.04元，升3.59%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112.8元，收報1112.5元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.7元，收報1052.7元，升0.02%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.5元，收報53.04元，無升跌；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見180元，收報159.5元，跌5%；知行汽車（1274）創上市新高，見115.6元，收報111.5元，跌0.71%；美中嘉和（2453）創上市新高，見37.8元，收報35.6元，升0.85%；天立教育（1773）創52周高，見5.75元，收報5.66元，升7.4%；華晨中國（1114）創52周高，見6.63元，收報6.5元，升0.62%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.3元，收報32.35元，升9.66%；中遠海控（1919）創52周高，見10.18元，收報10.12元，升6.19%。
破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見29.5元，收報29.3元，升8.12%；中海油（0883）創52周高，見20.75元，收報20.5元，升3.74%；宏橋（1378）創52周高，見11.58元，收報11元，升2.8%；神華（1088） 創52周高，見33.4元，收報32.9元，升2.33%；交行（3328）創52周高，見5.71元，收報5.65元，升1.25%。
10隻股份創上市新低，其中十隻包括，首創鉅大（1329）低見0.123元，收報0.127元，跌7.3%；中國再生能源投資（0987）低見0.1元，收報0.104元，跌7.96%；香港寬頻（1310）低見2.4元，收報2.41元，跌4.37%；致浩達控股（1707）低見0.049元，收報0.05元，跌7.41%；日贏控股（1741）低見0.375元，收報0.375元，跌6.25%；春城熱力（1853）低見1.31元，收報1.35元，跌4.93%；烯石電車新材料（6128）低見0.113元，收報0.113元，跌2.59%；彭順國際（6163）低見0.194元，收報0.195元，無升跌；龍昇集團控股（6829）低見0.082元，收報0.084元，跌7.69%；聯旺集團（8217）低見0.079元，收報0.079元，跌2.47%。
10隻股份創52周低，其中十隻包括，CEC INT'L HOLD（0759）低見0.191元，收報0.217元，跌1.81%；華昱高速（1823）低見0.82元，收報0.82元，無升跌；羚邦集團（2230）低見0.17元，收報0.171元，無升跌；百本醫護（2293）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；奧星生命科技（6118）低見0.73元，收報0.78元，升2.63%；洪橋集團（8137）低見0.25元，收報0.25元，跌1.96%；智傲控股（8282）低見0.59元，收報0.59元，無升跌；硅鑫集團（8349）低見0.61元，收報0.61元，跌1.61%；聚利寶控股（8527）低見0.31元，收報0.32元，跌11.11%。
異動股
上升異動股，包括，佳兆業健康（0876）收報0.026元，升23.81%；中國口腔產業（8406）收報0.058元，升23.4%；百信國際（0574）收報0.054元，升22.73%；中達集團控股（0139）收報0.028元，升21.74%；ＡＶ策劃推廣（8419）收報0.098元，升20.99%；富道集團（3848）收報2.71元，升18.86%；易緯集團（3893）收報0.65元，升18.18%；思捷環球（0330）收報0.229元，升17.44%；環能國際（1102）收報0.102元，升17.24%；泰和小貸（1915）收報0.56元，升16.67%。
下跌異動股，包括，大唐西市（0620）收報0.25元，跌16.67%；大明國際（1090）收報1.03元，跌16.26%；環球實業科技（1026）收報0.086元，跌14.85%；亞洲資源（0899）收報0.102元，跌14.29%；易居企業控股（2048）收報0.099元，跌13.91%；長飛光纖光纜（6869）收報8.18元，跌13.07%；世大控股（8003）收報0.3元，跌13.04%；昭衍新藥（6127）收報8.62元，跌12.84%；正榮地產（6158）收報0.056元，跌12.5%；國聯通信（8060）收報0.057元，跌12.31%；圓美光電（8311）收報0.05元，跌12.28%。
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