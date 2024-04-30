日本連鎖迴轉壽司店壽司郎公布，5月期間限定日本國產赤醋飯將於5月2日開售，所有壽司均以「赤醋飯」提供。壽司店指，5月份將提供多種來自日本國產的精選食材，搭配擁有獨特醇厚香氣及圓融酸味的「赤醋飯」，可以令壽司滋味層次瞬間提升。限定商品於壽司郎全線分店有售（奧海城2期店 除外）。