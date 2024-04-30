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期間限定︱壽司郎：5月2日起所有壽司均以「赤醋飯」提供

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎公布，5月期間限定日本國產赤醋飯將於5月2日開售，所有壽司均以「赤醋飯」提供。壽司店指，5月份將提供多種來自日本國產的精選食材，搭配擁有獨特醇厚香氣及圓融酸味的「赤醋飯」，可以令壽司滋味層次瞬間提升。限定商品於壽司郎全線分店有售（奧海城2期店 除外）。

除了堂食，壽司郎亦提供「日本國產X赤醋飯」外賣盛合，商品內容包括青森縣產生海鱒（1貫）、青森縣產鹽漬比目魚（1貫）、九州產芝麻漬鯖魚（2貫）、九州產鰆魚（2貫）、慢烤黑毛和牛配柚子醋蘿蔔蓉（2貫）、特大帆立貝（1貫）、炙燒鹽味特大帆立貝（1貫）、日本海產白梅貝（1貫）、日本海產炙燒白梅貝（1貫）、生櫻花蝦軍艦（1貫）、生銀魚仔軍艦（1貫）、燒明太子配忌廉芝士軍艦（2貫）。外賣盛合只限壽司郎外賣自取，Deliveroo不設販售。

 

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