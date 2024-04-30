多隻比特幣、以太幣ETF上市，相關比特幣ETF升幅介乎1.5至1.8%，而以太幣ETF則跌近0.5%至0.8%。相反，早前公布伙華贏證券，推進現貨虛擬資產ETF實物申購和贖回流程的OSL集團（0863）收報8.56元，跌16.41%。

恒指連升7日，逾三年最長升浪。大市成交亦連續8日逾千億。匯控（0005）績後高見67.05元，是2019年5月10日67.45元後最高。收報67元，升2.21%。連升7日，累計升5.15元，對上一次連升7日是2023年7月21日。

恒指全月累升7.39%或1221點，升幅是2023年1月後最大，連升3個月。

恒指今早高開96點，高位升155點，低位跌59點，高低波幅215點。金融、能源、實業股推動大市。上升股份比例為30.94%，下跌為32.83%，無升跌為36.21%。

恒指收市升16點或0.09%，報17763點，大市成交金額1308億元，較上日減少19.92%，是4月25日1199.12億元成交後最少；國指跌9點或0.14%，報6273點。恒生科技指數收報3700點，跌0.34%。

藍籌股成交金額623.19億元，佔大市成交47.64%；科指成份股成交金額272.28億元，佔大市成交20.81%；國指成份股成交金額518.38億元，佔大市成交39.63%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.24%，至77.32億元，佔大市成交5.9%。牛熊證成交金額36.54億元，減少27.17%；窩輪成交金額40.77億元，減少17.21%。

匯控（0005）、友邦（1299）、建行（0939）貢獻恒指較多。美團（3690）、中國銀行（3988）、騰訊（0700）拖累大市。

藍籌33隻升，48隻下跌，1隻無升跌。東方海外（0316）升5.15%，收報114.3元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.91%，收報2.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，21隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）創52周高，見29.5元，收報29.25元，升7.93%；跌幅最大的是京東（9618）收報114.8元，跌2.71%。

恒指曾跌穿250天線(17699.27點)。科指受制於250天線(3778.37點)。

北水南下合計淨流入32.49億元，較上日增加18.03%，淨流入金額是4月19日74.31億元後最多。北水連續第22日流入，累計流入952.52億元，對上一次連續22日淨流入是3月15日。南水北上合計淨流出86.17億元人民幣，終止連續4日流入，流出金額是1月17日後收市新低。

三大指數表現

恒指曾升最多0.87%，是4月29日後最大升幅，當日升幅為2.15%。高見17902.02點，是4月29日18031.16點後最高。今日收市報17763.03點，是2023年11月23日後收市新高，當日報17910.84點。連升7日，累計升1538.89點，對上一次連升7日是2021年2月17日。

科指曾跌最多0.85%，是4月25日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見3681.91點，是4月26日3568.44點後最低。收市報3700.67點，是4月25日後收市新低，當日報3554.3點。連跌2日，累計跌17.6點，對上一次連跌2日是4月12日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月17日。

國指曾跌最多0.59%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為2.17%。低見6245.76點，是4月26日6146.56點後最低。收市報6273.75點，是4月26日後收市新低，當日報6269.76點。第1日陰燭。

1個月表現

恒指本月累升7.39%或1221點，升幅是2023年1月後最大，當時收市升幅為10.42%；恒指連升3個月，對上一次連升3個月，是2023年1月；本月表現最佳的是中海外（0688），累升29.48%，其次為宏橋（1378）及東方海外（0316），分別升23.86%及22.25%。而表現最差的是金沙中國（1928），累跌15.28%，其次為理想汽車（2015）及中生製藥（1177），分別跌14.26%及10.6%。

國指本月累升7.97%或462點，升幅是2月29日後最大，當時收市升幅為9.32%；國指連升3個月，對上一次連升3個月，是2023年1月；本月表現最佳的是商湯（0020），累升71.83%，其次為中海外（0688）及海爾智家（6690），分別升29.48%及20.12%。而表現最差的是理想汽車（2015），累跌14.26%，其次為中生製藥（1177）及信義光能（0968），分別跌10.6%及9.9%。

科指本月累升6.42%或223點，升幅是2月後最大，當時收市升幅為14.16%；科指連升3個月，對上一次連升3個月，是2023年1月；本月表現最佳的是商湯（0020），累升71.83%，其次為海爾智家（6690）及嗶哩嗶哩（9626），分別升20.12%及16.42%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌19.62%，其次為理想（2015）及比亞迪電子（0285），分別跌14.26%及7.8%。

午後消息股表現

匯控（0005）祈耀年：5年轉型完成 適合時間退任平衡個人與事業。匯控行政總裁祈耀年退任。匯豐首季除稅前利潤跌2% 第一次股息0.1美元 特息0.21美元 集團擬開展30億美元股份回購。創52周高，見67.05元，收報67元，升2.21%。

大摩料萬科（2202）股價下跌 股價曾挫9.9%。收報4.63元，跌6.46%。

鄭州銀行（6196）入稟獲勝 鄭州康橋等需償還逾6億。收報0.78元，升1.3%。

保誠（2378）首季新業務利潤大致維持不變。收報69.8元，跌4.32%。

美的置業（3990）首季少賺44%。收報4.38元，升2.82%。

恒生（0011）第一季增派息至1.2元。收報103.9元，升0.1%。

今早及隔晚消息股表現

百勝中國（9987）首季淨利潤跌1%。收報294.4元，跌6.24%。

思捷環球（0330）最多升24% 計劃伙拍私募股權集團重組歐洲業務。收報0.229元，升17.44%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，大唐新能源（1798）收報1.67元，無升跌。遠東宏信（3360）收報5.82元，升0.34%。廣南集團（1203）收報0.54元，無升跌。方圓生活服務（9978）停牌。立德教育（1449）收報0.38元，升13.43%。希教國際控股（1765）收報0.239元，跌2.05%。浙江滬杭甬（0576）收報5.13元，跌1.54%。

歐舒丹（0973）大股東每股34元提全購，溢價一成半。創52周高，見33.3元，收報32.3元，升9.49%。

中遠海控（1919）首季賺少5%至68億元人幣。創52周高，見10.2元，收報10.16元，升6.61%。

國茂控股（8428）496萬租登龍街舖位經營中餐。收報0.53元，升6%。

華南城（1668）就境外債重組計劃委任財務顧問及法律顧問。收報0.19元，升18.01%。

東航（0670）首季虧損收窄至8億元人幣。收報2.03元，升0.5%。

南方航空（1055）首季扭虧轉賺7.56億元人幣，購買100架C919國產飛機。收報2.84元，無升跌。

光大證券（6178）首季少賺29%。收報5.52元，跌1.25%。

萬科（2202）首季由盈轉虧，虧損3.62億人幣。收報4.63元，跌6.46%。

比亞迪（1211）首季多賺近一成。收報215.6元，跌0.37%。

中行（3988）首季少賺2.9%至約560億元人幣。收報3.53元，跌2.75%。

工行（1398）首季盈利跌近3%至881億元人幣，淨息差收窄13個百分點。收報4.23元，升0.71%。

花樣年（1777）更新境外債務重組之建議條款。收報0.036元，升2.86%。

中聯重科（1157）首季多賺13%至9.2億人幣。收報5.97元，無升跌。

招行（3968）首季少賺2%，淨息差收窄28個點子。收報34.35元，跌1.72%。

郵儲行（1658）首季盈利跌1.4%至259億人幣，不良貸款率微升。收報4.09元，升1.24%。

中交建（1800）首季多賺一成，新簽合同額5073億人幣。收報4.24元，跌1.17%。

中石油（0857）首季多賺近半成至457億人幣。收報7.38元，升1.1%。

Tesla據報與百度（9888）合作在內地推全自動駕駛，美股盤前升逾6%。收報104.7元，升1.36%。

中銀香港（2388）首季提取減值準備前經營收入升17%至178億。收報24.15元，升1.47%。

農行（1288）首季盈利跌1.8%至708億人幣。收報3.51元，跌1.68%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見33.3元，收報33.05元，升7.31%；中國有色礦業（1258）創上市新高，見7.31元，收報7.15元，升3.92%；今海國際（2225）創上市新高，見4.52元，收報4.4元，升10%；康耐特光學（2276）創上市新高，見8.78元，收報8.78元，升10.72%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見19.12元，收報18.82元，升2.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112.8元，收報1112.5元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.7元，收報1052.7元，升0.02%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見53.5元，收報53.04元，無升跌；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1035.7元，收報1035.7元，升0%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見180元，收報168.3元，升0.24%；知行汽車（1274）創上市新高，見115.6元，收報112.2元，跌0.09%；美中嘉和（2453）創上市新高，見37.8元，收報36.9元，升4.53%；天立教育（1773）創52周高，見5.75元，收報5.6元，升6.26%；廸生創建（0113）創52周高，見5.09元，收報5.08元，跌0.2%；華晨中國（1114）創52周高，見6.63元，收報6.54元，升1.24%；L'OCCITANE（0973）創52周高，見33.3元，收報32.3元，升9.49%；中遠海控（1919）創52周高，見10.2元，收報10.16元，升6.61%。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見29.5元，收報29.25元，升7.93%；匯控（0005）創52周高，見67.05元，收報67元，升2.21%；中海油（0883）創52周高，見20.75元，收報20.3元，升2.73%；宏橋（1378）創52周高，見11.58元，收報10.9元，升1.87%；神華（1088） 創52周高，見33.4元，收報32.7元，升1.71%；交行（3328）創52周高，見5.71元，收報5.66元，升1.43%。

破底股方面

24隻股份創上市新低，其中十隻包括，首創鉅大（1329）低見0.12元，收報0.122元，跌10.95%；弘海高新資源（0065）低見0.101元，收報0.106元，跌81.07%；中國再生能源投資（0987）低見0.1元，收報0.104元，跌7.96%；中科生物（1237）低見0.3元，收報0.3元，跌7.69%；香港寬頻（1310）低見2.34元，收報2.36元，跌6.35%；交運燃氣（1407）低見0.395元，收報0.4元，跌15.79%；星星集團（1560）低見0.17元，收報0.174元，跌3.87%；致浩達控股（1707）低見0.049元，收報0.08元，升48.15%；日贏控股（1741）低見0.37元，收報0.37元，跌7.5%；春城熱力（1853）低見1.31元，收報1.39元，跌2.11%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，大生地產（0089）低見1.95元，收報2.02元，跌1.94%；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；華信地產財務（0252）低見2.45元，收報2.65元，跌11.67%；太興置業（0277）低見1.96元，收報1.96元，無升跌；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，無升跌；金源發展國際實業（0677）低見0.41元，收報0.42元，無升跌；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.191元，收報0.21元，跌4.98%；萬事昌國際（0898）低見0.65元，收報0.76元，無升跌；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；永義國際（1218）低見2.8元，收報2.8元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國口腔產業（8406）收報0.07元，升48.94%；致浩達控股（1707）創上市新低，見0.049元，收報0.08元，升48.15%；佳民集團（8519）收報0.42元，升40%；淮北綠金股份（2450）創52周高，見0.9元，收報0.8元，升37.93%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.4元，升35.59%；強泰環保（1395）收報0.1元，升31.58%；錦藝集團控股（0565）收報0.221元，升30%；永恒策略（0764）收報0.05元，升28.21%；福祿控股（2101）收報2.38元，升27.27%；富道集團（3848）收報2.9元，升27.19%；中國生命集團（8296）收報0.071元，升26.79%。

下跌異動股，包括，弘海高新資源（0065）創上市新低，見0.101元，收報0.106元，跌81.07%；脈資資源（8186）收報1.1元，跌23.08%；國農金融投資（8120）見52周低0.095元，收報0.098元，跌22.22%；景瑞（1862）收報0.025元，跌21.88%；易居企業控股（2048）收報0.091元，跌20.87%；INTL GENIUS-6K（2943）收報0.017元，跌19.05%；萬嘉集團（0401）收報0.056元，跌18.84%；TEAMWAY INTL GP（1239）收報0.113元，跌17.52%；鴻偉亞洲（8191）收報0.2元，跌16.67%；OSL集團（0863）收報8.56元，跌16.41%。

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