存款及貸款方面，螞蟻銀行（香港）年內客戶存款按年升79%至6.33億元。客户貸款按年升5.7倍至3.14億元，2022同期則為4670萬元。年內貸存比率49.6%，較2022年同期的13.2%，大增36.4個百分點。梁妍勛表示，去年年中該行推出的先買後付廣受歡迎，令貸款餘額按年增長近6倍，而旗下主打的的高息活期存款『餘額+』反應亦出奇熱烈。

貸款質素方面，螞蟻銀行（香港）減值準備淨支出達1184萬元，較2022年的120萬元，按年增8.84倍；而截至去年12月31日，不超過3個月的逾期貸款額達6000元，佔客戶貸款比率0%。而2022年同期則為總逾期貸款額佔客戶貸款比率達0.22%，其逾期貸款全屬3個月以上、6個月之內。

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