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中央政治局：繼續堅持因城施策

據《新華社》報道，中共中央政治局今日（4月30日）召開，會議強調要持續防範化解重點領域風險，繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。

同時，要結合房地產市場供求關系的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展。

同時，要深入實施地方政府債務風險化解方案，確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展。要持續推動中小金融機構改革化險，多措並舉促進資本市場健康發展。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，這項最新公告與昨日流傳的當地社交媒體的一則消息互相呼應，即政策制定者正考慮要求地方政府融資平臺（LGFV）直接向開發商購買未售出的竣工單位，是直接消化樓市高庫存的方式。

由於這是一個政策方向，該行預計相關政府部門將很快跟進如何實現此一目標，特別是在資金方面，並認為人行可以發行專款或透過PSL（抵押補充貸款）向地方政府提供資金。

總體而言，該行認為此舉是對中國房地產行業的積極發展，亦需要這種立即可用的措施來解決中國房地產的困境。

個股方面，該行看好國企華潤置地（1109）和中海外（0688），民企中看好龍湖（0960）和萬科（2202）

 

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