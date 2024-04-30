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livi bank去年虧損按年收窄21.4%至5.6億元

中銀香港（2388）怡和集團和京東科技有份參與投資的理慧銀行（livi bank）公布去年業績，年內虧損按年收窄21.4%至5.6億元。受去年3月推出livi Business開展中小企貸款業務帶動，年內淨利息收入按年飈升11倍至1.07億元，去年則僅達877萬元。淨服務費及佣金收入亦按年升四成至1347萬元。

存款及貸款方面，理慧銀行去年客戶存款按年跌29%至21.9億元。客戶貸款則按年增兩成至15.7億元。去年貸存比率71.8%，較2022年的42.1%，按年減少29.7個百分點。

貸款質素方面，理慧減值虧損的淨支出達9141萬元，按年增3.1倍。截至去年12月31日，理慧3個月以上、6個月之內逾期貸款佔客戶貸款比率達0.87%，較2022年同期的0.36%，按年增0.51個百分點。

理慧銀行表示，livi Business自推出以來勢頭強勁，中小企業務為livi的重要增長動力，因此該行正加快其發展步伐，以進一步滿足客戶的需求。另外，該行亦稱於年中重整團隊架構，為專注滿足客戶需求奠定更堅實的基礎。

理慧銀行展望，踏入開展業務的第4年，livi將專注於加快中小的企業務發展，繼續提升拓展貸款服務，並進一步擴大保險業務。

 

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