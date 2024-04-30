顧客於5月1日、5日、18日及25日一共4天，只要在Landmark North上水廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可以低至1折價錢換購逾160份城中至新、至潮產品。

上水廣場5樓一連兩個周末4月27-28日及5月4-5日將會舉辦「午後Chill嘆市集」，為大家搜羅了城中15個本地手工美食、港式樽裝奶茶、優質咖啡、手工啤酒及特色手作品牌，讓大家一齊食住Chill住過周末。

為歡迎旅客訪港，Landmark North上水廣場推出「旅客狂賞祭」活動，由即日起至6月30日，入境旅客即日以電子貨幣消費滿指定金額，即場成為The Point會員及成功登記積分，並出示有效旅遊證件，即可以獲贈豐富獎賞、優惠券及禮品回贈，價值逾2.7萬元。

另外，即日起至12月31日，凡經三大口岸前往Landmark North上水廣場的訪港旅客，都可以專享100%乘車回贈優惠，訪港旅客凡經羅湖及落馬州口岸入境，於上水廣場（2樓至5樓商戶）即日以電子貨幣消費滿指定金額，並出示有效旅遊證件及即日電子乘車紀錄，消費滿500元可換領30元美食電子券組合；消費滿1,000元可換領100元零售購物電子券乙張。而經蓮塘／香園圍口岸入境的旅客，消費滿300元，即可換領專線小巴59S路線免費單程車票乙張。

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