協會又指，季內未見中央銀行停止買金，根據數據，中央銀行官方在季內淨增加290噸持金，但是這只是部份反映在世界貨幣基金會的數據內。金條及金幣的需求亦與之前季度需求的情況脗合，按年增長3%至312噸。反而環球黃金ETF的持倉在季內減少114噸，當中歐洲及北美則見季度流出，但是亞洲上市的ETF產品則見流入。美國上市的ETF在季內見證正面的轉變。

雖然金價上升，但是在珠寶界別顯示的情況亦健康，全球珠寶相關的黃金消費按年只減少2%至479噸。珠寶加工的需求則按年增加1%至535噸，因此觸發黃金庫存在季內建倉56噸。黃金相關的科技需求亦按年回增10%。人工智能熱潮更催谷電子業界對黃金的需求。

倫敦金銀市場協會在季內的下午定盤價已達平均每盎司的紀錄高價2070美元，按年及按季分別高出10%及5%，到今年三月最高曾見每盎司2214美元。季內從金價升勢及升幅顯示，場外市場錄得顯著的黃金需求。另一可視為場外需求指標的芝加哥商品交易所（CME）倉位顯示，亦反映出首季持倉增加91噸。

此外，與黃金相關的開礦活動亦按年增加4%至893噸，為協會統計以來的紀錄高位。在金價上升同時，亦觸發回收活動，季內回收的黃金多達351噸，並按年增加12%，為自2020年第三季以來的最高水平，並與金價升勢及疫情需求變化的回應情況一致。不過，東、西方市場的行為截然不同，當中西方市場的購金行為活躍，但是亦見獲利回吐，這與東方市場在金價飈升時強烈的購買意欲，形成對比。