該集團前董事會於4月11日提述延後股東特別大會及4月22日委任共同臨時清盤人的公布，根據施清流父子的律師信所指，載有若干陳述對他們含誹謗性的內容。律師信內容指，否定施清流父子曾參與任何欺詐行為，並要求新耀萊即時撒銷及收回有關陳述，及要向施清流父子道歉。僅接施清流父子發律師信翌日，已接管新耀萊的共同臨時清盤人收到新董事會的代表薛馮鄺岑律師行發出函件指出，新董事會認為，新耀萊應撤銷及收回此前刋發公告所述陳述，並要求共同臨時清盤人授權新耀萊發出一份向施清流父子道歉之公佈。該等事宜屬新耀萊委任共同臨時清盤人之前的事，因此共同臨時清盤人並沒有發生該等事宜當時的資訊，目前不能確定或否定有關事宜的真實性。

新耀萊註冊地百慕達法院已經在4月15日委任臨時法盤人，有關法院命令亦於4月22日予以修訂，共同臨時清盤人不受百慕達法院公司法第170（3條）限制，並獲賦予全權，董事的權力已終止，包括任何聲稱被授權處理新耀萊事務的人員之權力。該集團會繼續停牌，直至另發公告止。