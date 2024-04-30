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眾安在線斥14億購上海黃埔區兩項物業

眾安在綫（6060）公布，斥14.37億元人民幣（下同）向上海洛克菲勒購買兩項上海黃浦區物業，包括圓明園路219號的「洛克‧外灘源」項目新建建築219號樓中全部地上可售面積，總建築面積為6,563.47平方米，作價5.91億元，以及北京東路108號、118號及122號「 洛克‧外灘源」項目新建建築27號樓中全部地上可售面積，總建築面積為9,380.51平方米，作價為8.45億元。

眾安指，該等物業位於上海外灘中央商務區，是外灘地標性建築，具有稀缺性。目前，上海市黃浦區正着力構建金融科技生態圈，推動金融科技產業集聚發展。通過本次收購事項，將進一步加強與屬地政府的戰略合作，打造具有代表性和示範性的世界級金融科技集聚地。本次收購事項，可降低公司的租賃成本，對降低公司總體成本將帶來有利影響。

賣方上海洛克菲勒為於中國註冊成立的中外合作經營企業，主要從事房地產開發、經營、出租、出售及相關的物業管理。其為Rockefeller Group Asia Pacific, Inc.的附屬公司，而Rockefeller Group Asia Pacific, Inc.由洛克菲勒國際集團有限公司及百仕達分別擁有51%及49%。

集團指，據上市規則第14A.12（1）(c)條而言，賣方非眾安控股股東、前董事長兼現任非執董歐亞平的聯繫人，而歐亞平於百仕達已發行股份中持有51.54%權益。