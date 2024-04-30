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新濠博亞進軍斯里蘭卡開賭   涉資1.25億美元

新濠國際（0200）宣布，旗下主要附屬公司新濠博亞（美：MLCO）宣佈，與斯里蘭卡可倫坡證券交易所最大規模的上市集團John Keells Holdings PLC合作，發展John Keells旗下位於可倫坡中心地帶、10億美元的綜合度假村項目。

新濠博亞宣佈，作為合作的一部分，前稱「Cinnamon Life Integrated Resort」的綜合度假村將以「City of Dreams Sri Lanka」品牌重新命名。City of Dreams Sri Lanka將成為斯里蘭卡及南亞地區首家綜合度假村。該項目包括800間酒店客房、零售、餐飲以及會展設施等，勢將為斯里蘭卡的豪華酒店、娛樂及休閒體驗奠下新標準。

新濠博亞亦宣佈，其於當地的一家全資附屬公司已獲斯里蘭卡政府授予20年的娛樂場牌照。新濠博亞將負責City of Dreams Sri Lanka博彩區域的裝潢及營運。City of Dreams Sri Lanka的800間客房中的其中113間超高端豪華客房，即該酒店大樓最頂五層將以集團旗下的「頤居」品牌命名，並由新濠博亞負責管理。

新濠博亞和John Keells已就主要商業安排達成協議，預計於短期內展開娛樂場裝潢工程。該娛樂場的初期投資額預計約為1.25億美元。該綜合度假村的非博彩設施，包括由John Keells負責管理、擁有687間客房的Cinnamon Life酒店已進入最後竣工階段，預計將於今第三季度開始營運，其娛樂場則預計於2025年年中開始營運。根據業績表現和市場狀況，該博彩設施將有可能作進一步擴建。

是次與新濠博亞合作的John Keells，雖然在港較少人認識，但是其作為綜合企業，亦有和香港的上市公司合作，當中和在港上市的電動車生產商比亞迪（1211），早已建立合作關係，在斯里蘭卡開拓市場。