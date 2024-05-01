中指院指出，2023 年下半年以來，北京已經多次優化樓市政策，整體政策保持穩步優化的節奏，今年以來，北京取消了離婚家庭三年內不得購房的限制、上調了購買綠色建築等住房的公積金貸款額度、優化購買已改造老舊小區的公積金政策、優化離婚一年內貸款人的信貸政策等， 一定程度上促進了購房需求釋放。

本次政策明確提出在執行現有住房限購政策的基礎上，允許在五環外新購買 1 套商品住 房(包括新建商品住房和二手住房)，意味著 2011 年起執行的限購政策得到了首次優化調 整，釋放了更加積極信號。在房地產市場供求關係已經發生重大變化的當下，北京本次優化 限購政策是落實因城施策、因區施策、精准施策，充分發揮調控自主權的重要體現。

從房地產市場分布來看，北京近幾年五環外新房成交套數佔全市比例均在八成左右，對五環外增加 1 套購房指標有望帶動新房市場活躍度提升。

該院又指，未來北京政策依然具備優化空間，「漸進式」優化或仍是主基調。當前北京限購政策仍較為嚴格，從支持剛需和多樣化改善性住房需求角度，未來北京針對不同人群、不同面積段、不同區域的限購政策仍有優化預期，同時降低首付比例、降低房貸利率、降低交易稅費等方面也具備優化空間。

從市場的角度來看，今年以來，北京房地產市場整體保持平穩運行態勢，新房市場有一定調整壓力，二手房市場活躍度相對較高，4 月二手房成交量超 1.3 萬套，本次政策落地執行有利於五環外市場進一步活躍。房地產市場平穩運行或意味著北京樓市政策優化節奏整體仍將是「漸進式」的，過去在市場過熱階段出台的已經不符合當下市場環境的限制性政策或將率先得到優化調整。