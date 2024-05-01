這個判決遠低於檢方要求的三年的刑期，檢方試圖以趙長鵬為例來警示這個備受關注且正從一系列高調醜聞中復蘇的行業。這是首次有一位首席執行官因違反銀行保密法而入獄，而這個指控在近年的加密貨幣訴訟中一再被使用。

在宣判時，法官表示他希望趙長鵬明白，儘管擁有「財富、權力和地位」，任何人都不可逃脫起訴或凌駕於法律之上。趙長鵬對判決沒有明顯反應，預計他將在西雅圖的聯邦拘留中心SeaTac度過四個月的刑期。

在判決後的一篇帖子中，趙長鵬在X網站上表示，「我將服刑，結束這個階段，專注於我人生的下一個篇章（教育）。」他補充說，他將繼續作為加密貨幣的被動投資者。這個判決是司法部對Binance和這位被稱為「CZ」的人進行了多年調查的結束。此案還緊隨前加密巨頭Sam Bankman-Fried被判入獄25年，他從FTX客戶裡竊取了數十億美元。

趙長鵬的律師表示，他無法被送往大多數白領犯罪分子被送去的最低安全級別的設施，因為他不是美國公民。他的律師辯稱，這將使他面臨比其他犯人更大的風險，並懇求法官不要判處他入獄。但最終不獲法官接納。