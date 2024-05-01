該院指，4月份，央國企如綠城中國（3900）、保利置業（0119）等銷售更顯韌性，武漢城建等區域深耕型企業表現突出。

市場銷售未回暖，2024 年 1-4 月百億以上陣營28 家，銷售額均值 320億元。第二陣營，即50-100 億的企業 29 家，銷售額均值 69.7 億元。第三陣營，即30-50 億的企業 30 家，銷售額均值 38.4 億元。第四陣營，即30 億以下企業為 13 家，銷售額均值 27億元。

展望方面，該院指4月30日政治局會議明確指出「要持續防範化解重點領域風險。繼續堅持因城施策，壓實地方政府、房地產企業、金融機構各方責任，切實做好保交房工作，保障購房人合法權益。要結合房 地產市場供求關係的新變化、人民群眾對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的 政策措施，抓緊構建房地產發展新模式，促進房地產高質量發展」。

短期來看，預計核心城市需求端限購限貸等政策將進一步優化調整，優化限購政策、降低首付比例、 降低房貸利率、降低交易稅費等均具備空間，與此同時，「保交付」力度有望延續，以保障購房人合法 權益，緩解居民對於期房的交付擔憂，穩定市場預期。另外，統籌消化存量房產和優化增量住房的具體政策有望逐步落實。在外部環境進一步改優化下，房企銷售將有所改善。