電動汽車企業陸續公布4月銷售數據，新加入戰團的小米（1810）公布，Xiaomi SU7系列截至2024年4月30日已收到88,063份確認訂單，自2024年4月3日首次交付起已交付7,058輛Xiaomi SU7系列汽車。
比亞迪（1211）公布，新能源汽車4月銷售量為31.3245萬輛，按年增48.96%﹔首四個月銷售量累計93.9508萬輛，按年增23.24%。當中4月海外銷售新能源乘用車合計4.1011萬輛。
吉利（0175）公布，4月份總銷量為15.3267萬部汽車，按年增39%，首四個月銷量為62.8987萬部，按年增47%。當中吉利主品牌的銷量為11.8451萬部，按年增長35%﹔極氪銷量為1.6089萬部，按年增99%﹔領克銷量1.8727萬部，按年增34%。
蔚來（9866）公布，4月份交付1.562萬輛汽車，按年增長134.6%。有關交付包括8,817輛高端智能電動SUV以及6,803輛高端智能電動轎車。截至2024年4月30日，蔚來汽車累計交付量達49.5267萬輛，按年升51.34%。4月25日發布的智能電動高端行政轎車2024款ET7。，已於4月30日開始交付。
理想汽車（2015）公布，理想汽車4月份交付新車2.5787萬輛，按年增0.4%。截至2024年4月30日，理想汽車累計交付73.9551萬輛，按年增120.37%。截至2023年4月30日，理想汽車在全國已有302家零售中心，覆蓋123個城市；售後維修中心及授權鈑噴中心318家，覆蓋222個城市。