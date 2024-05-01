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特斯拉關閉超級充電器部門 裁500人股價續挫

根據Tesla（美：TSLA）内部通告，公司關閉超級充電器部門，裁員500人，其中包括兩名高層管理人員，為公司面對電動車市場萎縮的最新重組行動。消息拖累Tesla昨急瀉逾5%，今日盤前交易再跌近2%。

據特斯拉早前公布的季度業績，今年第一季公司營收下降近10%，這是自2020年初以來首次出現按年季度下降，凸顯了這一轉變的緊迫性。 馬斯克上月宣布裁減員工總數10%以上，即超過1.4萬個工作崗位以縮減開支。

馬斯克周一發出的内部通告顯示，超級充電器團隊負責人Rebecca Tinucci和新產品負責人Daniel Ho將與整個團隊離職，總約500人。此次裁員涉及特斯拉目前具有競爭優勢的部門，不免引起外界高度關注。特斯拉研發的北美充電標準（NACS），透過開放合作的方式吸引了眾多品牌相繼加入聯盟，特斯拉因此獲得美國聯邦政府巨額補貼，合作方包括福特、通用、豐田、平治、福斯（VW）和斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）均放棄自主研發而改為加入特斯拉陣營。整個超級充電器團隊被裁不免使合作方擔心。

對此，馬斯克周二在一條推文中稱，特斯拉仍計劃發展超級充電網絡，只是新建地點的速度會放慢，同時會更加關注100%時間正常運行和擴展現有位置。