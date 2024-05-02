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美息不變 仍憂通脹 道指升87點 金龍指數升幅收窄

美債息回軟，債息倒掛、美股個別發展，道指見4個月最大升幅，金龍指數升幅收窄。聯儲局維持息口不變，對抗通脹缺乏進展表達擔憂，不過，鮑威爾稱不太可能加息，6月亦將放慢縮表步伐。經濟數據亦顯示通脹壓力，美國第一季度僱傭成本指數環比創一年來最大升幅，顯示出薪資壓力推動通脹高企。另外，美國4月消費者信心降至2022年7月以來的最低水平，受訪者對勞動力市場和經濟前景的看法惡化。

個股方面，高通股價收市後上升4%，該公司對截至6月財季的展望穩健，2024上半財年對中國手機製造商的銷售升40%。亞馬遜雲業務銷售錄得一年來最強勁成長，第一財季收入和利潤均超出預期，但對第二財季的業績展望低於預期，收市後時段升0.6%。晶片製造商AMD股價重挫8.9%，此前該公司對AI晶片業務的展望不及分析師的最高預期。

道瓊斯工業平均指數收漲87點，升幅0.24%，報37903點。標普500指數收跌17點，跌幅0.35%，報5018點。納斯達克綜合指數收跌52點，或0.34%，報15605點。

強生升4.56%，報151.18美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻43點，而Caterpillar跌1.05%，報331.07元，拖低道指22點。

科技股方面，蘋果收市報169.3元，跌0.6%，谷歌母公司Alphabet收市報163.86元，升0.66%，亞馬遜收市報179元，升2.28%，Facebook收市報439.19元，升2.09%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.12%，報504點。德國DAX指數假期休市；法國CAC 40指數假期休市；英國富時100指數收跌0.29%，報8121點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.58%，報6196點。

美國2年期債息曾跌最多2.23%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見4.9227厘，是4月25日4.8854厘後最低。收市報4.9602厘，是4月24日後收市新低，當日報4.9269厘。

美國10年期債息曾跌最多2.2%，是4月19日後最大跌幅，當日跌幅為3%。低見4.5768厘，是4月23日4.5655厘後最低。收市報4.6283厘，是4月29日後收市新低，當日報4.6136厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至32.557基點，是4月26日29.15基點後最窄。收報33.396基點，是4月25日後收市最窄，當日報29.565基點。連續兩日收窄，累計3.128基點，對上一次連續2日是4月23日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至84.03基點，是4月30日85.004基點後最闊。收市報79.406基點，是4月29日後收市最闊，當日報79.694基點。

金龍指數曾升最多1.94%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為3.54%。高見6280.44點，是4月29日6394.58點後最高。收市報6196.49點，是4月29日後收市新高，當日報6366.7點。

道指曾升最多1.41%，是2023年12月13日後最大升幅，當日升幅為1.41%。高見38349.2點，是4月29日38406.2點後最高。收市報37903.29點，是4月29日後收市新高，當日報38386.09點。

標指曾跌最多0.44%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見5013.45點，是4月25日4990.58點後最低。收市報5018.39點，是4月22日後收市新低，當日報5010.6點。連跌2日，累計跌97.78點，對上一次連跌2日是4月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是4月15日。

納指曾跌最多0.64%，是4月30日後最大跌幅，當日跌幅為2.05%。低見15557.64點，是4月25日15343.91點後最低。收市報15605.48點，是4月22日後收市新低，當日報15451.31點。連跌2日，累計跌377.6點，對上一次連跌2日是4月15日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是4月19日。

 

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