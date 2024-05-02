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港股ADR跌4點 夜期低水238點 南北水暫停

美股普遍向下，港股ADR跌4點或0.02%，報17759點，夜期跌194點1.1或%，報點，夜期低水238點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.6%，折合報345.13元；阿里巴巴（9988）跌0.69%，折合報73.83元；美團（3690）跌1.7%，折合報107.64元；匯控（0005）升1.93%，折合報68.29元；建行（0939）跌1.07%，折合報5.05元。

南北水休市。

道期現升0.315%；標期現升0.4%；納期現升0.5%。日本東證指數現跌0.38%；韓國KOSPI指數現跌0.27%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.08%。

VIX指數隔晚跌1.66%或0.26點，報15.39點。

紐油現升0.36%或0.29美元，報79.29美元；布油現升0.33%或0.28美元，報83.72美元；金價現升0.22%或5.19美元，報2324.75美元；LME 銅期貨隔晚跌0.95%或95.5美元，報9895.5美元。比特幣現升1.46%或836.46美元，報58130.01美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0041厘，報4.6324厘。

今日焦點股份可留意：

玄武雲（2392）：重要股東稱未經授權下減持2%。

小米（1810）新車SU7，4月底確認訂單逾8.8萬。

嘉進投資（0310）向關偉明發行400萬元可換股票據。

北京調整限購政策兩房京籍家庭允許五環外新購一套房。中指院稱意義重大。

澳門4月賭收年增26%勝預期連升16個月。

新濠國際（0200）宣布，旗下新濠博亞進軍斯里蘭卡開賭，涉資1.25億美元。

眾安在線（6060）斥14億購上海黃埔區兩項物業。

新耀萊（0970）大股東及新董事會要求公司撤涉誹謗公告及道歉。

大發地產（6111）境外債重組提初步提案，選項包括展期削本金。

 

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