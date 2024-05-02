恒指今早低開2點或0.02%，報17760點，大市成交金額33億元；國指今早低開4點或0.07%，報6269點。恒生科技指數開市報3700點，跌0.01%。非必需消費品、能源、實業、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.32%，下跌為6.05%，無升跌為89.61%。