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恒指低開2點 科指跌0.01% 中石油跌2.3% 嗶哩嗶哩跌2.1%

恒指今早低開2點或0.02%，報17760點，大市成交金額33億元；國指今早低開4點或0.07%，報6269點。恒生科技指數開市報3700點，跌0.01%。非必需消費品、能源、實業、信息技術股推低大市。上升股份比例為4.32%，下跌為6.05%，無升跌為89.61%。

阿里巴巴（9988）、中海油（0883）、中國銀行（3988）拖累大市。匯控（0005）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，39隻下跌，24隻無升跌。新奧（2688）升2.37%，報69.25元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.3%，報7.21元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股8隻升，12隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報41元，升14.69%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報100.6元，跌2.14%。

恒指續高於主要平均線。科指受制於250天線(3777.87點)。

景福（0280）：沈美蓮辭任行政總裁 伍穎嫻接任。無成交，報0.4元。

玄武雲（2392）：重要股東稱未經授權下減持2%。開市報0.71元，升2.9%。

小米（1810）新車SU7，4月底確認訂單逾8.8萬。開市報17.3元，跌0.12%。

嘉進投資（0310）向關偉明發行400萬元可換股票據。停牌。

北京調整限購政策兩房京籍家庭允許五環外新購一套房。中指院稱意義重大。中海外（0688）開市報14.62元，升0.27%。龍湖（0960）開市報11.8元，無升跌。潤地（1109）開市報28.2元，跌0.88%。

澳門4月賭收年增26%勝預期連升16個月。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.93元，無升跌。美高梅中國（2282）無成交，報13.28元。澳博（0880）無成交，報2.89元。永利澳門（1128）開市報7.3元，跌0.14%。銀河娛樂（0027）開市報35.1元，跌0.99%。金沙中國（1928）開市報18.58元，跌0.54%。

新濠國際（0200）宣布，旗下新濠博亞進軍斯里蘭卡開賭，涉資1.25億美元。開市報5.93元，無升跌。

眾安在線（6060）斥14億購上海黃埔區兩項物業。開市報13.26元，無升跌。

新耀萊（0970）大股東及新董事會要求公司撤涉誹謗公告及道歉。停牌。

大發地產（6111）境外債重組提初步提案，選項包括展期削本金。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見12.96元，開市報12.96元，升2.05%；海信家電（0921）創上市新高，見33.5元，開市報33.5元，升1.36%；中銀香港（82388）創上市新高，見22.8元，開市報22.8元，升2.01%；大陸航空科技控股（0232）創52周高，見0.178元，開市報0.178元，升1.14%；天津發展（0882）創52周高，見1.93元，開市報1.93元，無升跌；義合控股（1662）創52周高，見1.93元，開市報1.93元，升1.05%；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%；鷹美（2368）創52周高，見4.87元，開市報4.87元，升0.83%；景聯集團（2929）無成交，報0.24元。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見68元，開市報68元，升1.49%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括博時比特幣（3008）低見45.78元，開市報45.78元，跌7.66%；博時比特幣－Ｕ（9008）低見6.245元，開市報6.245元，跌1.42%；博時以太幣（3009）低見23.7元，開市報23.7元，跌4.44%；華夏比特幣ETF（3042）低見7.68元，開市報7.68元，跌3.4%；華夏比特幣－Ｕ（9042）低見0.95元，開市報0.95元，跌6.68%；華夏比特幣－Ｒ（83042）低見6.835元，開市報6.835元，跌7.26%；華夏以太幣（3046）低見7.2元，開市報7.2元，跌7.34%；嘉實比特幣（3439）低見7.85元，開市報7.85元，跌1.26%。

異動股

上升異動股，包括，蔚來（9866）開市報41元，升14.69%；弘海高新資源（0065）開市報0.121元，升14.15%；盈滙企業控股（2195）開市報0.134元，升12.61%；思派健康（0314）開市報6.78元，升10.24%；裕承科金（0279）開市報0.033元，升10%；中國智能健康（0348）開市報0.08元，升9.59%；企展控股（1808）創52周高，見2.4元，開市報2.4元，升8.6%；BOSSINI INT'L（0592）開市報0.138元，升7.81%。

下跌異動股，包括，宇華教育（6169）開市報0.58元，跌14.71%；勝利管道（1080）開市報0.035元，跌12.5%；華融金控（0993）開市報0.048元，跌7.69%；博時比特幣（3008）創上市新低，見45.78元，開市報45.78元，跌7.66%；華夏以太幣（3046）創上市新低，見7.2元，開市報7.2元，跌7.34%；華夏比特幣－Ｒ（83042）創上市新低，見6.835元，開市報6.835元，跌7.26%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新低，見0.95元，開市報0.95元，跌6.68%；天譽置業（0059）開市報0.014元，跌6.67%；北京汽車（1958）開市報2.11元，跌5.8%。

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