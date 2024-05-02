港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升4.11點子至4.34095%，是4月10日後最高，當日報4.3775%。對上一次連升5日是2024年3月22日，當日拆息報4.74494%。
港元現報7.8184元升值46點子，曾貶值最多3點子，報7.8233元，亦曾升值最多47點子，報7.8183元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌87.77點子至4.37607%，是2024年4月26日後最低；1星期HIBOR跌7.97點子至4.36196%；2星期HIBOR跌0.85點子至4.30958%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.08點子至4.58333%，是4月9日後最高
；6個月期HIBOR升4.36點子至4.71792%，是4月9日後最高；12個月期HIBOR升1.49點子至4.87173%，是3月28日後最高。
美元指數現報105.729貶值0.026點或0.02%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4304%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.1306%，連續4日收窄，利差是2024年4月11日後最窄，當日差距為-1.1258%。
對上一次連續4日收窄，是2024年3月22日，當日利差報-0.6983%。
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