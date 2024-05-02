薛俊昇指，考慮到目前美國經濟保持增長及通脹較高，相信下月聯儲局較大機會更改其利率預測，今年全年減息次數或少於三次（每次25個基點）。香港利率方面，未來數月或跟隨美國息口維持於較高水平，待稍後聯儲局踏入減息周期，才較為明顯回落。

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，美聯儲宣布從6月起開始減慢其縮表速度。主席鮑威爾指不太可能作出加息，但由於目前通脹仍未明顯回落，未有足夠信心知道何時可以開啟減息。梁君馡認為，聯儲局雖較傾向鴿派，但仍無信心美國通脹及就業數據何時才能開始回軟。於經濟數據未能提供明顯減息理據時，美國股市由於過去半年已累積較大升幅，料仍是高位整固。美債方面，4月以來美國10年長債利率由於市場對減息預期降溫而迅速回升至4.6厘，料再大幅攀升的可能性較低，加上聯儲局已明確不會加息，且美元債券的收益率正處歷史高位，相信繼續有資金流入以鎖定高息。

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