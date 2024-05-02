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恒指半日升392點 科指升4% 升穿250天線

 

聯儲局維持息口不變，同時亦打消加息念頭，A股休市、缺北水之下，港股表現於亞洲區仍然搶眼，跑贏日股，台股、韓股則下跌。息口敏感科技股向上，科指升逾4%，創5個月新高；恒指重上萬八關，創逾半年新高；國指更創8個月高。政策支持，內房物管股上升；商湯（0020）再升逾三成。

恒指今早低開2點，高位升438點，低位跌22點，高低波幅461點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為33.58%，下跌為20.25%，無升跌為46.16%。

恒指半日升392點或2.21%，報18155點，大市成交金額641億元；國指升147點或2.34%，報6420點。恒生科技指數收報3850點，升4.06%。

藍籌股成交金額306.18億元，佔大市成交47.76%；科指成份股成交金額175.44億元，佔大市成交27.36%；國指成份股成交金額251.77億元，佔大市成交39.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少5.63%，至72.96億元，佔大市成交11.38%。牛熊證成交金額33.55億元，減少8.17%；窩輪成交金額39.41億元，減少3.35%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中國銀行（3988）、中移動（0941）、工行（1398）拖累大市。

藍籌70隻升，11隻下跌，1隻無升跌。碧桂園服務（6098）升11.74%，收報5.9元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.12%，收報7.15元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.56元，升27.87%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.7元，跌0.24%。

恒指續高於主要平均線。科指升穿200天線(3747.08點)、250天線(3778.47點)。

北水、南水暫停。

美高梅中國（2282）首季收入升71% 勝預期。收報13.76元，升3.61%。

景福（0280）：沈美蓮辭任行政總裁 伍穎嫻接任。收報0.4元，無升跌。

玄武雲（2392）：重要股東稱未經授權下減持2%。收報0.6元，跌13.04%。

小米（1810）新車SU7，4月底確認訂單逾8.8萬。收報17.6元，升1.62%。

嘉進投資（0310）向關偉明發行400萬元可換股票據。停牌。

北京調整限購政策兩房京籍家庭允許五環外新購一套房。中指院稱意義重大。中海外（0688）收報15.06元，升3.29%。龍湖（0960）收報12.72元，升7.8%。潤地（1109）收報29.65元，升4.22%。

澳門4月賭收年增26%勝預期連升16個月。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報6.39元，升7.76%。美高梅中國（2282）收報13.76元，升3.61%。澳博（0880）收報2.97元，升2.77%。永利澳門（1128）收報7.5元，升2.6%。銀河娛樂（0027）收報36元，升1.55%。金沙中國（1928）收報19.38元，升3.75%。

新濠國際（0200）宣布，旗下新濠博亞進軍斯里蘭卡開賭，涉資1.25億美元。收報6.39元，升7.76%。

眾安在線（6060）斥14億購上海黃埔區兩項物業。收報13.8元，升4.07%。

新耀萊（0970）大股東及新董事會要求公司撤涉誹謗公告及道歉。停牌。

大發地產（6111）境外債重組提初步提案，選項包括展期削本金。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見12.96元，收報12.72元，升0.16%；山高控股（0412）創上市新高，見7.42元，收報7.3元，升2.53%；海信家電（0921）創上市新高，見33.5元，收報33.1元，升0.15%；今海國際（2225）創上市新高，見4.59元，收報4.47元，升1.59%；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.19元，收報9.09元，升3.53%；中銀香港（82388）創上市新高，見22.8元，收報22.5元，升0.67%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.9元，收報1052.8元，升0.01%；樂艙物流（2490）創上市新高，見14.56元，收報14.5元，升12.4%；米高集團（9879）創上市新高，見6.41元，收報6.32元，升6.76%；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.72元，升2.75%；海豐國際（1308）創52周高，見18.2元，收報17.88元，升4.93%；中遠海控（1919）創52周高，見10.28元，收報10.26元，升0.98%；海爾智家（6690）創52周高，見29.75元，收報29.5元，升0.85%；匯控（0005）創52周高，見69.2元，收報68.6元，升2.39%；農夫山泉（9633）創52周高，見48.2元，收報48元，升3.9%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.36元，收報18.14元，升4.25%。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見29.75元，收報29.5元，升0.85%；匯控（0005）創52周高，見69.2元，收報68.6元，升2.39%；農夫山泉（9633）創52周高，見48.2元，收報48元，升3.9%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.36元，收報18.14元，升4.25%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，首創鉅大（1329）低見0.112元，收報0.118元，跌3.28%；豐德麗控股（0571）低見0.042元，收報0.055元，升10%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.043元，收報0.051元，升8.51%；茂業國際（0848）低見0.132元，收報0.137元，跌2.84%；嘉藝控股（1025）低見0.059元，收報0.061元，跌1.61%；飛揚集團（1901）低見0.159元，收報0.166元，跌1.19%；昭衍新藥（6127）低見8.1元，收報8.35元，升0.48%；烯石電車新材料（6128）低見0.105元，收報0.109元，跌6.03%；東方大學城控股（8067）低見0.23元，收報0.23元，跌8%；新紐科技（9600）低見0.3元，收報0.335元，升1.52%。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.017元，收報0.018元，無升跌；新興光學（0125）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.15元，跌12.28%；鼎益豐（0612）低見0.4元，收報0.42元，無升跌；帝國科技集團（0776）低見3.43元，收報3.87元，跌9.58%；彩星玩具（0869）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；星凱控股（1166）低見0.27元，收報0.27元，跌14.29%；新灃集團（1223）低見0.78元，收報0.8元，升1.27%；華昱高速（1823）低見0.8元，收報0.8元，跌2.44%；三愛健康集團（1889）低見0.021元，收報0.025元，跌7.41%。

異動股

上升異動股，包括，中能控股（0228）創52周高，見0.126元，收報0.116元，升46.84%；先機企業集團（0176）收報0.022元，升46.67%；弘海高新資源（0065）收報0.149元，升40.57%；佳民集團（8519）收報0.59元，升40.48%；商湯-W（80020）收報1.45元，升28.32%；商湯（0020）收報1.56元，升27.87%；松景科技（1079）收報0.044元，升25.71%；中國生命集團（8296）收報0.088元，升23.94%；御佳控股（3789）收報0.089元，升23.61%。

下跌異動股，包括，中國再生醫學（8158）見52周低0.172元，收報0.172元，跌32.55%；璋利國際（1693）收報0.046元，跌25.81%；錦藝集團控股（0565）收報0.168元，跌23.98%；宇華教育（6169）收報0.54元，跌20.59%；超人智能（8176）收報0.3元，跌18.92%；海納星空科技（8297）收報0.106元，跌18.46%；Ｆ８企業（8347）收報0.062元，跌16.22%；齊家控股（8395）收報0.75元，跌15.73%；樂思集團（2540）收報2.3元，跌15.44%；萬成金屬包裝（8291）見52周低0.077元，收報0.077元，跌14.44%。

 

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