渣打（2888）公布首季業績，稅前基本溢利為21.29億美元（下同），按年增加25%，按固定匯率基準計算上升27%；除稅前列賬基準溢利為19.14億元，按固定匯率基準計算上升 8%。每股基本盈利增加15.3仙或41%至52.9仙；列賬每股盈利增加5.8仙或14%至46.5仙。
按固定匯率基準計，經營收入上升17%至52億元，升20%；倘撇除兩個於財資業務及其他產品內列賬的2.34億元 大項目，則上升14%。淨利息收入上升5%至24億元，淨息差按季上升6個基點至1.76%。非淨利息收入上升37%至27億元，撇除兩個重大項目則上升25%。金融市場業務上升17%；財富方案業務上升23%；企業銀行業務上升17%。
集團指，各業務的表現勢頭良好，有信心可實現於二月所定下的財務目標，維持今年的指引不變。集團預計今年經營收入增加至貼近5–7%範圍的頂端，不包括2024年第一季度兩個重大項目；按固定匯率基準計，淨利息收入達到100億元至102.5億元；今年錄得正收入與成本增長差（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）；客戶貸款及墊款和風險加權資產於今年年錄得低單位數百分比的增長。
集團又指，將繼續提高每股全年股息金額。有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%，並在其後繼續提升。
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