按固定匯率基準計，經營收入上升17%至52億元，升20%；倘撇除兩個於財資業務及其他產品內列賬的2.34億元 大項目，則上升14%。淨利息收入上升5%至24億元，淨息差按季上升6個基點至1.76%。非淨利息收入上升37%至27億元，撇除兩個重大項目則上升25%。金融市場業務上升17%；財富方案業務上升23%；企業銀行業務上升17%。

集團指，各業務的表現勢頭良好，有信心可實現於二月所定下的財務目標，維持今年的指引不變。集團預計今年經營收入增加至貼近5–7%範圍的頂端，不包括2024年第一季度兩個重大項目；按固定匯率基準計，淨利息收入達到100億元至102.5億元；今年錄得正收入與成本增長差（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）；客戶貸款及墊款和風險加權資產於今年年錄得低單位數百分比的增長。

集團又指，將繼續提高每股全年股息金額。有形股東權益回報由10%穩步增長，目標於2026年達至12%，並在其後繼續提升。

其他報道

大家樂料全年多賺2倍至3.3億 撇除疫情資助盈利升4.7倍

祈耀年退任匯控CEO 據報與杜嘉祺任期有關

恒生預計港利率未來數月或跟隨美國息口維持較高水平

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升5日

美國計劃禁止華為、中興等參與無線設備認證流程

金管局：港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平

美高梅中國首季收入升71% 勝預期

微軟計劃在泰國開設首個區域數據中心

恒指低開2點 科指跌0.01% 中石油跌2.3% 嗶哩嗶哩跌2.1%

彭博社：日央行干預日圓規模約5.5萬億日圓 神田真人拒評

景福：沈美蓮辭任行政總裁 伍穎嫻接任

鮑威爾：通脹高過預期 要較預期更久才對減息有信心

港股ADR跌4點 夜期低水238點 南北水暫停

玄武雲：重要股東稱未經授權下減持2%

美息不變 仍憂通脹 道指升87點 金龍指數升幅收窄

北水增持中行 減持京基金融國際

聯儲局維持利率不變 6月起縮表規模減