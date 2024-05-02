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萬科：因資金緊張 王石主動放棄去年千萬退休金

據內媒報道，萬科（2202）（深000002）4月30日於深圳鹽田召開2023年度股東大會，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝及萬科大股東深鐵集團董事長辛杰等出席。會上，萬科總裁祝九勝透露，「因為萬科資金緊張，所以王石主動放棄2023年的千萬退休金了。」

而較王石細30年的演員妻子田樸珺則在微博上轉載有關「王石放棄萬科千萬退休金」的視頻新聞，指「沒事，老王，我養你❤」而近來關注。

王石為萬科創始人兼董事會名譽主席。在有名的「萬科爭奪戰」後，王石於2017年6月轉任為名譽主席至今，亦不再擔任董事及不再參與公司治理，公司改為委任郁亮為主席。

根據萬科2017年年報，2010至2016年期間，王石作為董事會主席年均稅後經濟利潤獎金1679.83萬元人民幣（下同），2016年及2017年酬金則為999萬元及594.7萬元。

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