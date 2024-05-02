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恒指收市升444點 連升第8日創6年最長升浪 缺北水成交仍逾千億

聯儲局維持息口不變，同時亦打消加息念頭，科指大升4.4%，成份股商湯（0020）升逾三成，連帶恒指、國指亦升逾2%，跑贏亞洲區內市場。除科技股外，受國策支持的內房物管股亦上升；澳門4月博彩總收入超過市場預期，賭股上升。渣打公布業績超預期後股價大漲。

恒指曾高見18217.82點，創逾半年新高，而連升第8日，亦是超過6年最長升浪。科指則創4個月新高，國指則創近8個月高。大市成交連續第9日逾千億。全日波幅477點，是3月12日後收市新高。

恒指今早低開2點，高位升454點，低位跌22點，高低波幅477點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為41.84%，下跌為23.43%，無升跌為34.72%。

恒指收市升444點或2.5%，報18207點，大市成交金額1159億元，較上日減少11.42%，是4月22日1049.25億元成交後最少；國指升163點或2.6%，報6437點。恒生科技指數收報3865點，升4.45%。

藍籌股成交金額626.52億元，佔大市成交54.05%；科指成份股成交金額348.35億元，佔大市成交30.05%；國指成份股成交金額510.74億元，佔大市成交44.06%。

24隻雙櫃台股，總成交1.01億元人民幣，相當於約1.09億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額增加12.99%，至87.37億元，佔大市成交7.53%。牛熊證成交金額41.65億元，增加13.99%；窩輪成交金額45.71億元，增加12.09%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。中國銀行（3988）、中移動（0941）、中石油（0857）拖累大市。

藍籌66隻升，13隻下跌，3隻無升跌。碧桂園服務（6098）升13.07%，收報5.97元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌3.79%，收報7.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.66元，升36.07%；跌幅最大的是同程旅行（0780）收報20.65元，跌0.48%。

恒指續高於主要平均線。科指升穿200天線(3747.15點)250天線(3778.53點)。

北水、南水暫停。

三大指數表現

恒指曾升最多2.56%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為2.74%。高見18217.82點，是2023年10月12日18290.91點後最高。收市報18207.13點，是2023年10月12日後收市新高，當日報18238.21點。連升8日，累計升1982.99點，對上一次連升8日是2018年1月4日。

科指曾升最多4.58%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為5.17%。高見3870.24點，是2023年12月1日3886.03點後最高。收市報3865.48點，是2023年11月30日後收市新高，當日報3899.64點。

國指曾升最多2.67%，是4月26日後最大升幅，當日升幅為3.17%。高見6441.33點，是2023年9月5日6496.02點後最高。收市報6437.09點，是2023年9月4日後收市新高，當日報6533.45點。

午後消息股表現

渣打（2888）首季除稅前溢利升25%勝預期 維持今年財務指引不變 續提高全年股息金額。收報71.95元，升5.96%。

大家樂（0341）料全年多賺2倍至3.3億 撇除疫情資助盈利升4.7倍。收報8.52元，升4.8%。

祈耀年退任匯控（0005）CEO 據報與杜嘉祺任期有關。創52周高，見69.25元，收報69.25元，升3.36%。

今早及隔晚消息股表現

美高梅中國（2282）首季收入升71% 勝預期。收報13.92元，升4.82%。

景福（0280）：沈美蓮辭任行政總裁 伍穎嫻接任。收報0.4元，無升跌。

玄武雲（2392）：重要股東稱未經授權下減持2%。收報0.61元，跌11.59%。

小米（1810）新車SU7，4月底確認訂單逾8.8萬。收報17.64元，升1.85%。

嘉進投資（0310）向關偉明發行400萬元可換股票據。停牌。

北京調整限購政策兩房京籍家庭允許五環外新購一套房。中指院稱意義重大。中海外（0688）收報15.02元，升3.02%。龍湖（0960）收報12.7元，升7.63%。潤地（1109）收報29.75元，升4.57%。

澳門4月賭收年增26%勝預期連升16個月。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報6.36元，升7.25%。美高梅中國（2282）收報13.92元，升4.82%。澳博（0880）收報2.94元，升1.73%。永利澳門（1128）收報7.54元，升3.15%。銀河娛樂（0027）收報36.2元，升2.12%。金沙中國（1928）收報19.3元，升3.32%。

新濠國際（0200）宣布，旗下新濠博亞進軍斯里蘭卡開賭，涉資1.25億美元。收報6.36元，升7.25%。

眾安在線（6060）斥14億購上海黃埔區兩項物業。收報13.86元，升4.52%。

新耀萊（0970）大股東及新董事會要求公司撤涉誹謗公告及道歉。停牌。

大發地產（6111）境外債重組提初步提案，選項包括展期削本金。停牌。

破頂股表現

破頂股包括，ALCO HOLDINGS（0328）創上市新高，見12.96元，收報12.78元，升0.63%；山高控股（0412）創上市新高，見7.42元，收報7.22元，升1.4%；海信家電（0921）創上市新高，見33.5元，收報32.8元，跌0.76%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.8元，收報3.8元，升4.11%；今海國際（2225）創上市新高，見4.59元，收報4.4元，無升跌；康耐特光學（2276）創上市新高，見9.28元，收報9.15元，升4.21%；比高集團（8220）創上市新高，見1.19元，收報1.09元，升2.83%；中銀香港（82388）創上市新高，見22.8元，收報22.55元，升0.89%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1112.95元，收報1112.55元，升0%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1052.95元，收報1052.8元，升0.01%；樂艙物流（2490）創上市新高，見15元，收報14.66元，升13.64%；米高集團（9879）創上市新高，見6.62元，收報6.46元，升9.12%；華晨中國（1114）創52周高，見6.8元，收報6.79元，升3.82%；海豐國際（1308）創52周高，見18.2元，收報18.02元，升5.75%；中遠海控（1919）創52周高，見10.28元，收報10.22元，升0.59%。

破頂指數成份股包括，海爾智家（6690）創52周高，見29.75元，收報29.7元，升1.54%；匯控（0005）創52周高，見69.25元，收報69.25元，升3.36%；農夫山泉（9633）創52周高，見48.2元，收報47.95元，升3.79%；翰森製藥（3692）創52周高，見18.36元，收報18.18元，升4.48%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，首創鉅大（1329）低見0.11元，收報0.114元，跌6.56%；佳兆業資本（0936）低見0.155元，收報0.198元，跌0.5%；豐德麗控股（0571）低見0.042元，收報0.049元，跌2%；瀋陽公用發展股份（0747）低見0.043元，收報0.052元，升10.64%；茂業國際（0848）低見0.132元，收報0.14元，跌0.71%；嘉藝控股（1025）低見0.059元，收報0.063元，升1.61%；蠟筆小新食品（1262）低見0.14元，收報0.14元，跌4.11%；思城控股（1486）低見0.395元，收報0.395元，跌1.25%；飛揚集團（1901）低見0.153元，收報0.153元，跌8.93%；昭衍新藥（6127）低見8.1元，收報8.81元，升6.02%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，江山控股（0295）低見0.017元，收報0.017元，跌5.56%；凱聯國際酒店（0105）低見5元，收報5.06元，跌4.53%；大同機械（0118）低見0.17元，收報0.17元，無升跌；新興光學（0125）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；中建富通（0138）低見0.127元，收報0.127元，跌9.29%；協合新能源（0182）低見0.59元，收報0.6元，跌1.64%；太興置業（0277）低見1.96元，收報1.96元，無升跌；永發置業（0287）低見3.95元，收報3.95元，無升跌；順龍控股（0361）低見0.033元，收報0.035元，跌7.89%；藍河控股（0498）低見0.15元，收報0.165元，跌3.51%。

異動股

上升異動股，包括，瑋俊生物科技（0660）創52周高，見0.28元，收報0.178元，升78%；佳民集團（8519）收報0.74元，升76.19%；中能控股（0228）創52周高，見0.136元，收報0.121元，升53.16%；弘海高新資源（0065）收報0.158元，升49.06%；京基金融國際（1468）收報0.109元，升41.56%；商湯（0020）收報1.66元，升36.07%；商湯-W（80020）收報1.53元，升35.4%；綠色經濟（1315）收報0.143元，升33.64%；先機企業集團（0176）收報0.02元，升33.33%。

下跌異動股，包括，國農金融投資（8120）見52周低0.068元，收報0.07元，跌28.57%；宇華教育（6169）收報0.49元，跌27.94%；中國再生醫學（8158）見52周低0.172元，收報0.19元，跌25.49%；毅德國際（1396）收報0.11元，跌25.17%；錦藝集團控股（0565）收報0.17元，跌23.08%；瑞強集團（8427）收報0.093元，跌22.5%；大地教育（8417）收報0.015元，跌21.05%；璋利國際（1693）收報0.05元，跌19.35%；海納星空科技（8297）收報0.106元，跌18.46%。

 

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