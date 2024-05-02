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本港第一季GDP預估按年增2.7% 勝預期

政府統計處公布第一季本地生產總值(GDP)預估數字，第一季GDP按年上升2.7%。數字雖較2003年第四季為4.3%回落，但好過市場預期的增0.8%。按季比較則升2.3%，亦好過市場預期的升0.9%，是2023年第一季增4.8%後最佳。

政府發言人表示，香港經濟在第一季錄得溫和增長。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第一季按年增長2.7%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%。

按主要開支組成部分分析，受惠於訪港旅客人次進一步上升，整體服務輸出繼續顯著增長。整體貨物出口在外部需求略為改善下錄得明顯升幅，儘管非常低的比較基數亦有關係。本地方面，在住戶收入持續上升及政府推出多項措施提振氣氛下，私人消費開支輕微上升。整體投資開支亦隨着經濟繼續擴張而微升。

展望未來，隨着接待能力繼續恢復，加上政府致力推動盛事經濟，訪港旅遊業進一步復蘇應會支持服務輸出。地緣政治緊張局勢及偏緊的金融狀況會繼續影響貨物出口，但由於外部需求迄今維持得較好，出口表現可能會略見改善。本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。經濟繼續增長，應會對固定資產投資提供支持。然而，偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼2003年第四季上升3.5%後，在第一季與上年同期比較實質上升1.0%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在第一季與上年同期比較錄得3.0%的實質跌幅，而2003年第四季的跌幅為5.2%。

本地固定資本形成總額在第一季與上年同期比較實質上升0.3%，升幅較2003年第四季的17.5%有所放緩。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得6.7%的實質升幅，而2003年第四季的升幅為2.8%。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第一季實質上升3.2%，而2003年第四季的升幅為3.8%。

服務輸出在第一季與上年同期比較實質上升8.1%，而2003年第四季的升幅為21.2%。服務輸入繼2003年第四季上升26.7%後，在第一季實質上升17.6%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第一季較2003年第四季實質上升2.3%。

 

第一季本地生產總值的修訂數字和更詳細的統計數字，以及全年本地生產總值的修訂預測，將會在5月17日公布。

 

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