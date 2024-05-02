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WSJ：中國富人熱衷移居日本 趁YEN平掃日本樓及度假屋 去年東京市中心新公寓均價升4成

《華爾街日報》報道，由於中國新冠疫情嚴控措施，加上疫後經濟放緩，股市表現低迷，不少中國富豪選擇移居日本，並購入當地物業，刺激當地樓價急漲。

報道指，日本並不是中國人移民備選方案之一，美國、加拿大和新加坡亦是熱門選擇，而港人則傾向選擇英國。報道提到，日本距離中國僅數小時航程，加上日圓疲軟，當地樓價對中國人而言相對便宜。另外，日本的書寫系統部分使用漢字，有利來自中國的新移民。

報道指，截至去年年底，日本約有82.2萬名中國居民，比前一年增加6萬人，是近年來的最大增幅。而追蹤全球移民趨勢的Henley & Partners去年6月發布的一份報告估計，這一年中國高淨值人士移居海外的淨總數將為13,500名，使中國成為全球高淨值人口流失最嚴重的國家。

報道引述行業數據顯示，去年東京市中心新公寓的平均價格升近40%至約74萬美元。市場觀察人士表示，大量中國富裕買家購入當地房產，刺激樓價急漲。有業內人士指，中國買家亦熱衷於購買度假房產。以富良野為例，去年的住宅地價上漲28%，漲幅居全日本之首。當地地產經紀Hideyuki Ishii表示，來自中國、香港和新加坡的中國高淨值人群正在尋找度假住宅。

報道引述一位出身於中國的東京經紀人Satoyoshi Mizugami表示，他希望在五年內將員工人數增加兩倍至300人，以處理來自中國買家的所有新業務。

 

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