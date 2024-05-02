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積金易平台6月26日投入運作 料首兩年行政費可減36%

積金局宣布，「積金易」平台定於今年6月26日投入運作，首兩間強積金受託人萬通信託及中國人壽將分別於6月26日及7月29日加入「積金易」平台。其餘的強積金計劃，將根據受託人管理的資產規模，以「先細後大」的原則逐個加入平台，預計所有強積金計劃會於2025年底前全部完成加入平台。

積金局主席劉麥嘉軒表示，「積金易」平台投入服務，標誌著強積金制度踏入數碼化新世代，為用家帶來很多「著數」，平台將強積金行政工作自動化、精簡化，減行政成本，預計首2年平均行政費可減36%，10年內可減41%至55%。

她指，將來每個打工仔女都只有一個「積金易」戶口，當成員所屬的強積金計劃加入平台後，透過一個戶口，一次就可以清楚查看在不同計劃下的強積金結餘。

談及系統安全性，劉麥嘉軒表示，局方非常重視平台資訊安全，已經加密個人資料，並強調監察系統二十四小時運作，亦有後備設施以備不時之需。劉麥嘉軒指，一旦不幸出現資料洩漏事件，並造成損失，會按個別情況考慮，並依照服務條款考慮補償問題。

另外，積金局行政總裁鄭恩賜提醒，計劃成員及僱主的強積金計劃未加入「積金易」平台之前，毋須於「積金易」平台登記開戶，請留意往後其他強積金計劃加入平台的時間表。

鄭恩賜補充，自6月12日起，將會有三間積金易服務中心分布在港島、九龍及新界，並會有12間門市設有「積金易自助服務機」。

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