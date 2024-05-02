證監會對一間對沖基金管理公司Segantii Capital Management Limited （Segantii）、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca展開刑事法律程序，指他們在2017年6月的一宗大手交易前，就一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份進行內幕交易
被告今早到東區裁判法院應訊時無須答辯，案件押後至6月12日。
Simon Sadler為Segantii創辦人，亦為英甲球隊黑池（Blackpool）班主。
Sadler及La Rocca獲准保釋，等候下一次聆訊，條件是他們分別繳交100萬及50萬元的保釋金；在離港前24小時通知證監會並向其提供完整的行程及聯絡詳情；於向證監會所提供的地址居住，並就身在海外時住址或聯絡詳情的任何更改提前48小時通知證監會及不得直接或間接接觸任何控方證人。
由於法律程序已經展開，證監會不會作出進一步評論。
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