他更指出，美高梅中國已經接近清還循環貸款額度及恢復派息，美高梅國際因此在今年第二季度收取9400萬美元股息。包括美高梅中國在內亦產生顯著的營運現金流，在去年淨營運現金流入達8.3億美元，抵銷資本開支約4500萬美元後，換言之錄得約1億美元自由現金流。

美高梅中國董事長及執行董事Bill Hornbuckle對集團位於中國地區的業務表現感到興奮及欣悅，並謂該集團的EBITDA已是疫情前2019年的1.4倍。集團計劃在澳門美高梅及美獅美高梅分別增加別墅及套房，並且已經找來中國名導演張藝謀策劃表演秀。在美高梅中國亦正興建一世界級博物館。執行董事兼總裁馮小峰更指，該集團已經有若干貴賓博彩設施投入運作，因此在今年1月份的市場佔有率高見20%，長遠維持在中的雙位數水平。Bill Hornbuckle指，在今年3月份的市佔率約有15.8%，料4月份會高一點。

在引進智能賭枱方面，集團總裁兼營運總裁王志琪指，這會確保了賭場保安，確保所有運作可以追蹤得到，亦難以進行詐騙，同時可以減省人手監察。該等賭枱運作亦有助營運上取得更多數據，去因應客人不同的參與程度，進行精準推廣，及給予實時獎賞，甚至有利開發新玩法，例如提供保險的玩法。他說，集團在落實相關技術已經領先同行多年。

馮小峰補充，美高梅早於2016年準備好智能賭枱技術，並且為疫情後復蘇，去對客人作更深入了解，尤其在高端中場上，了解他們的習慣、行為、藉貫及方言。在過去三年，他們沒有浪費時間，反而更新產品配合客人需求，並且在四月份已經新增兩間新食肆。

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