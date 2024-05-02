《彭博》報道，特斯拉（Tesla）在暑期實習開始前的幾周，該公司正在撤回錄用實習生的通知。
報道引述邁阿密大學學生Joshua Schreiber表示：「早上8點46分，我打開了特斯拉一封關於航班信息的郵件，上午11:25，我的實習錄取就沒了。」報道亦提到，有其他實習生表示，特斯拉突然打電話通知錄取不再有效，他們沒有太多時間來尋找暑期的替代工作。
報道亦指，有特斯拉現任員工在LinkedIn上發文，請自己關係網絡裡的人僱傭一名本來即將在特斯拉開始工作的實習生。「請把我們的失變為你們的得吧」。
撤銷對實習生的錄取不太可能為特斯拉節省太多錢。根據Glassdoor的數據，至少有一個職位是無薪職位，而特斯拉的帶薪實習職位通常提供18至28美元的時薪。
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