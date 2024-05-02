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永明全新危疾保豁免三大危疾之間等候期

永明宣布推出全新危疾保障萬家康系列，系列設有三款不同產品，分別為萬家康卓越保、萬家康尊尚保及萬家康安心保，均為分紅保險計劃。該系列特點包括，涵蓋188種受保疾病，38項指定複雜手術，保障已知和未知疾病，非相同的三大危疾（癌症、中風、心臟病）之間可豁免等候期，提供男女加護額外保障，特定疾病關愛保障，及多重癌症保障等，其中萬家康尊尚保計劃總保障額可高達原有保障額的10倍。

香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，隨著醫療技術日新月異，治療癌症成功率及存活率愈來愈高，但癌症患者患上心臟病或心血管疾病的機率較非癌症病人更高，心臟病也會增加中風的風險，然而市面上一般保障在危疾之間設有一定等候期，患者很可能要面對等候期期間保障中斷的風險，永明有見及此推出全方位終身危疾保障「萬家康系列」，就三大不同危疾之間不設等候期，亦針對不同客戶的健康需要，設三款產品提供定制化的危疾保障，並透露公司計劃於未來推出針對大灣區養老醫療需要的產品，以應市場需求。

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