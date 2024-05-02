香港永明金融人壽及康健業務總經理楊娟表示，隨著醫療技術日新月異，治療癌症成功率及存活率愈來愈高，但癌症患者患上心臟病或心血管疾病的機率較非癌症病人更高，心臟病也會增加中風的風險，然而市面上一般保障在危疾之間設有一定等候期，患者很可能要面對等候期期間保障中斷的風險，永明有見及此推出全方位終身危疾保障「萬家康系列」，就三大不同危疾之間不設等候期，亦針對不同客戶的健康需要，設三款產品提供定制化的危疾保障，並透露公司計劃於未來推出針對大灣區養老醫療需要的產品，以應市場需求。

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