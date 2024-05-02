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澳洲OLGR裁定周企在布里斯本賭場持股符合適性資格

澳洲昆士蘭酒類及博彩監管局（OLGR）就周大福企業，就持股25%的澳洲The Star Brisbane Casino的合適性調查，作出公開聲明。當局指出，經過由2022年10月至今年2月共歷時16個月的調查程序，及諮詢法律意見後，認為未有充分證據證明周企在布里斯班Queen's Wharf綜合渡假村內的睛場即作為The Star Brisbane Casino持股人不合適，要嘗試去證明周企持股的不合適性亦欠缺基礎。

該局的聲明亦指，在調查期間，周企已經確保將來與監管機構溝通，並願意和監管機構合作，分享資訊，並承諾會修改商業作業方式，令到可以符合監管機構的期望。當中包括周企委任一澳洲代表，監察在布里斯班Queen's Wharf的投資，及在有需要時和監管機構溝通，及主動分享資訊，提升企業誠信及培訓等。若然違反該等條件，周企將受刑事制裁。

周企發言人回應，OLGR已完成周大福企業作為當地博彩娛樂場投資者合適性的調查，公司歡迎當局確認周企符合相關資格的決定。OLGR在維護昆士蘭博彩業發揮著重要作用，周企將會繼續積極配合當局執行一系列完善措施，包括更新集團內部政策、流程和培訓計劃，並會任命一名駐布里斯班的高級行政人員。

該集團指，作為一家環球投資企業，周大福企業投資項目遍佈27個國家，集團一直致力保持行業最高的營運標準。周企在澳洲有長遠發展計劃，並非常期待布里斯班皇后碼頭項目面世，與布里斯班各界人士一起迎接2032年奧運。

現時周企及遠東發展（0035），在澳洲分別持有賭場公司The Star Entertainment各近5%股權，雙方同時在布里斯班的Queens Wharf的物業發展部份各持50%權益，亦在該項目的賭場部份，各佔25%股權，賭場餘下股權則由The Star Entertainment持股。

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