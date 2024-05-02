In+由該公司與弘量研究公司合作開發，提供簡潔易用的介面和豐富的分析工具，賦予用戶在投連險下更專業的投資選擇管理能力，可為用戶隨時隨地提供投資管理的極大便利性。用戶只需要透過網上帳戶便可以登入，從超過300項投資選擇中篩取適合自己的投資選擇，通過及時、透明及全面的資訊進行分析比較，協助用戶自訂投連險下的投資組合作參考、追蹤之用。恒安標準人壽亞洲的投資團隊亦會因應市況，提供適時調配的組合範例予用戶研究參考。

該公司亦表示，十分榮幸連續第三年獲得「明報卓越財經大獎」頒贈「數碼平台服務-網上投資平台體驗大獎」， 這是業界及專家對公司不斷提升專業服務水準，以及通過智慧科技增強香港保險業及財富管理業競爭力而持之努力的肯定。該公司首席產品及科技總監羅穎康表示，公司將繼續運用專業的投研能力，進一步優化並豐富具有特色的基金公司合作平台，適時推出可滿足不同客戶需求的不同類型投資選擇。至今其已提供超過300項由超過25家世界著名基金公司管理的投資選擇，是香港投連險市場上提供最多投資選擇的保險公司。

弘量研究首席執行官雷春然表示，AQUMON非常榮幸能夠與恒安標準人壽亞洲合作，共同打造業界領先的投連險投資選擇系統。他相信該項目可以全面提升投連險的投資體驗，帶來易用、長期伴隨和極具未來感的智能化系統。

乘該公司成立25周年暨「In+ 網上投資組合管理平台」全新推出之際，其誠邀合作理財顧問參加於本月啟動的In+ 模擬投資遊戲。首10個創建最佳表現投資組合的理財顧問，有機會獲得總值2500元的電子現金券以作鼓勵，同時亦會獲邀參加公司今後MoreAcademy的進階投資理財活動。

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