英皇文化產業（0491）公布，控股股東楊受成的幼子、公司現任執董楊政龍獲委任為公司主席、執行委員會和提名委員會主席，自7月1日起生效。
而現任主席范敏嫦則留任公司執董、執行委員會成員及企業管治委員會主席，惟終止擔任公司董事會、執行委員會以及提名委員會主席。
公司指，楊政龍現年38歲，過去十多年來，他負責為公司評估業務發展機遇及策略規劃，為各種項目帶來全新視野，其以嶄新思維致力提升觀眾於影院內的觀影體驗，為業界帶來突破。
公司指，楊政龍升任董事會主席後，將開放格局，進一步提升集團業務視野。他將承擔更多集團重大長遠戰略發展部署的責任，發揮多元業務協同效應，更將積極履行及推展企業共享價值帶入集團，而其青年思維及作風亦將推廣至集團上下，凝聚精英團隊，在傳承與創新過程中，穩步鞏固本集團基石業務和品質管理、探索並迎合年輕市場品味，開拓新興業務。
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