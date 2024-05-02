而現任主席范敏嫦則留任公司執董、執行委員會成員及企業管治委員會主席，惟終止擔任公司董事會、執行委員會以及提名委員會主席。

公司指，楊政龍現年38歲，過去十多年來，他負責為公司評估業務發展機遇及策略規劃，為各種項目帶來全新視野，其以嶄新思維致力提升觀眾於影院內的觀影體驗，為業界帶來突破。

公司指，楊政龍升任董事會主席後，將開放格局，進一步提升集團業務視野。他將承擔更多集團重大長遠戰略發展部署的責任，發揮多元業務協同效應，更將積極履行及推展企業共享價值帶入集團，而其青年思維及作風亦將推廣至集團上下，凝聚精英團隊，在傳承與創新過程中，穩步鞏固本集團基石業務和品質管理、探索並迎合年輕市場品味，開拓新興業務。

其他報道

莊士中國料全年虧損擴大至最多近4億

日央行據報一周內第二度干預匯市

持牌代理人數連升2個月 仍較高峰期少3235人

永明全新危疾保豁免三大危疾之間等候期

小鵬4月交付量增33%至9393輛 小鵬X9交付1959輛

金管局籲提防有機構聲稱可代為追討詐騙損失

美高梅中國：業務重振母公司順勢解除財務支援措施 擬新增套房吸客

特斯拉裁員陰霾未散 據報已停止聘用實習生

證監會向對沖基金Segantii及其投資總監展開內幕交易檢控

積金易平台6月26日投入運作 料首兩年行政費可減36%

匯豐、恒生、中銀及渣打維持最優惠利率不變

全日沽空金額減4% 美團沽空增3.9倍

WSJ：中國富人熱衷移居日本 趁YEN平掃日本樓及度假屋 去年東京市中心新公寓均價升4成

本港第一季GDP預估按年增2.7% 勝預期

恒指收市升444點 連升第8日創6年最長升浪 缺北水成交仍逾千億

萬科：因資金緊張 王石主動放棄去年千萬退休金

又一城推5月《Festive Rewards》 送過百萬電子優惠券及尊享禮遇

恒生維持港元最優惠年利率於5.875%不變

老虎證券推出夜盤服務 逾500隻美股股票及 ETF

【有片：埋身擊】歐元兌美元或進一步上升 不妨趁低吸納

渣打首季除稅前溢利升25%勝預期 維持今年財務指引不變 續提高全年股息金額

匯豐維持最優惠利率5.875%不變