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巨星傳奇完成配售集資2.22億 承配人賬面賺7328萬

巨星傳奇（6683）較早前宣布以每股7.1元，經民銀資本向6名投資者配售3152.2萬股，淨集資2.226億元的計劃，今日完成。最新配售股數為3145.1萬股，較早前宣布的略減少7.1萬股，淨集資微減至約2.221億元。集資所得，用於投資於與其合作的藝人實體演唱會、加大「元宇宙」及演唱會、併購及對合資企業出資所涉及的7980萬元、6050萬元及6000萬元的部份，涉及金額維持不變。至於用於一般營運資金的部份，金額則稍減30萬元，至只有2150萬元。

完成配售後，主席馬心婷、非執行董事楊峻榮、陳中等為首公司及其他人士為首的非公眾股東持股，則由原先配售前的73.33%，略為攤薄至70.56%。股份承配方則持有該集團已擴大後股本的3.77%。該集團今日股價收報9.43元，升0.21%。承配人持股賬面賺7328萬元。

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