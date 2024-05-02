完成配售後，主席馬心婷、非執行董事楊峻榮、陳中等為首公司及其他人士為首的非公眾股東持股，則由原先配售前的73.33%，略為攤薄至70.56%。股份承配方則持有該集團已擴大後股本的3.77%。該集團今日股價收報9.43元，升0.21%。承配人持股賬面賺7328萬元。

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