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華為據報秘密資助美國大學前沿研究

《彭博》引述知情人士報道，內地科技巨頭華為正在通過一個位於華盛頓的獨立基金會，秘密資助哈佛等美國大學的前沿研究。

報道指，華為是一項研究型競賽的唯一資助者，該競賽自2022年啟動以來已頒發數百萬美元獎金，吸引了世界各地科學家數百份提案，其中包括禁止研究人員為華為工作的美國頂尖大學。

該競賽由Optica基金會主辦，後者是非營利專業協會Optica的分支機構，這個協會成員的光學研究與通信、生物醫學診斷和雷射等技術有關。

報道引述非公開文件稱，Optica基金會「無需將華為列為競賽的資金來源或項目贊助商」，本協議的存在和內容以及雙方之間的關係也應被視為機密信息。

《彭博》聯絡到申請者、大學管理人員及一位競賽評委表示，事前並不知道華為是作為資助人的角色，亦有申請者表示，認為資金來自基金會而不是外國實體。

華為發言人表示，公司和Optica基金會創建這項競賽是為了支持全球研究並促進學術交流。發言人表示，華為的名字被保密是為了不讓競賽被視作宣傳活動，並無惡意。

Optica的執行長Liz Rogan發聲明指，一些基金會的捐贈者「希望保持匿名，包括美國捐贈者」，做法沒有不尋常。Rogan表示，華為的捐贈行為通過了外部法律顧問的審查，並獲得了基金會董事會的批准。

 

 

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