隔夜美股高收，帶動港股向上，恒指今早高開336點或1.85%，報18543點，大市成交金額49億元；國指今早高開143點或2.24%，報6580點。恒生科技指數開市報4009點，升3.74%。
科技股普遍走高，阿里巴巴（9988）升3.42%，收報78.7元；騰訊（0700）升2.94%，收報371元；美團（3690）升1.26%，收報120.6元；小米（1810）升2.04%，收報18元。百度（9888）開市報110元，升4.27%；快手（1024）開市報63元，升6.42%；京東（9618）開市報126.8元，升5.32%，是表現最好的藍籌；網易（9999）開市報156元，升3.93%；嗶哩嗶哩（9626）開市報115.6元，升7.94%。商湯（0020）開市報1.76元，升6.02%。
汽車股亦受捧，吉利（0175）開市報10.12元，升2.64%；比亞迪（1211）開市報232.2元，升3.2%。造車新勢力「蔚小理」有支持，蔚來（9866）開市報44元，升1.97%；小鵬（9868）4月智慧電動車交付按年增33%，開市報37元，升8.35%；理想汽車（2015）開市報115.2元，升7.06%。
蘋果第二財季收入勝預期，蘋果概念股向上，舜宇（2382）開市報42元，升5.13%；瑞聲科技（2018）開市報26.25元，升3.96%；比亞迪電子（0285）開市報27.9元，升2.95%；丘鈦科技（1478）開市報3.65元，升1.96%。
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