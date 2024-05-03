財政司司長陳茂波昨日於格魯吉亞出席亞洲開發銀行第五十七屆理事會年會，並與亞開行行長淺川雅嗣會面。雙方就區域綠色轉型、氣候融資、基建項目建設，以及加強中國香港與亞開行之間的合作等議題，交換意見。
陳茂波表示，香港作為國際金融中心，綠色和可持續金融在亞洲處於領先位置，綠色債券發行金額佔整個亞洲市場超過三分之一；此外，香港也持續豐富綠色金融產品種類，積極對接國際綠色標準，在滿足不同投資者需要的同時，引導資金更有效投放於區內的綠色和轉型項目。
他強調，香港與亞開行一直維持良好的合作關係，願與亞開行和區內夥伴分享知識、交流經驗，尤其是在金融、基礎建設和創新科技應用方面，同時十分歡迎它們使用香港既廣且深的籌融資平台及專業服務，助力不同項目的開展及管理。香港多年來支持亞洲開發基金的資金補充，以支援發展中成員進行不同的可持續發展項目，包括應對氣候變化、推動性別平等，以及自身社會發展需要。
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