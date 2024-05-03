陳茂波表示，香港作為國際金融中心，綠色和可持續金融在亞洲處於領先位置，綠色債券發行金額佔整個亞洲市場超過三分之一；此外，香港也持續豐富綠色金融產品種類，積極對接國際綠色標準，在滿足不同投資者需要的同時，引導資金更有效投放於區內的綠色和轉型項目。

他強調，香港與亞開行一直維持良好的合作關係，願與亞開行和區內夥伴分享知識、交流經驗，尤其是在金融、基礎建設和創新科技應用方面，同時十分歡迎它們使用香港既廣且深的籌融資平台及專業服務，助力不同項目的開展及管理。香港多年來支持亞洲開發基金的資金補充，以支援發展中成員進行不同的可持續發展項目，包括應對氣候變化、推動性別平等，以及自身社會發展需要。

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