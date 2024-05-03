施永青在文中指出：「世上存在著一股惡勢力。他們不想看到香港欣欣向榮，而是希望看到香港走向沒落頹敗。」他預期，這批不想香港好起來的人，今後仍會集中火力攻擊香港的樓市。「他們會說，撤辣的效果只是一時的，樓市很快就會回到撤辣前的疲態。因此，有樓應該盡早賣，遲賣就會蝕底。此外，他們還會叫那些留港生活的人，寧願租樓，也不要買樓。」施永青擔心，市場會因此而形成負面互動，即使香港的經濟有改善，樓市亦會難現起色，並對破壞港人重建信心。

施永青又提到，現時內地不乏想來港置業的人，但他們沒法把內地的資金調來香港買樓。他憂慮政府不敢在這個問題上向中央提出要求，但他認為，中央政府既可以容許資金去澳門賭錢，無理由不容許資金來香港買樓。「中央如果能在這方面通融一下，香港樓市就不愁沒有資金捧場。」

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