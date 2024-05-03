moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

施永青：社會有惡勢力唱衰樓市 不想香港好 政府宜推新政策鞏固撤辣效果

中原創辦人施永青在旗下免費報章《AM730》撰文，讚揚全面撤辣是政府近年一項收效明顯的佳績。但他提醒，世界變得比以前複雜，政府不可失去敵情觀念。他認為，政府不可以在撤辣後就袖手旁觀，應該不斷推出新政策去鞏固撤辣的效果。

施永青在文中指出：「世上存在著一股惡勢力。他們不想看到香港欣欣向榮，而是希望看到香港走向沒落頹敗。」他預期，這批不想香港好起來的人，今後仍會集中火力攻擊香港的樓市。「他們會說，撤辣的效果只是一時的，樓市很快就會回到撤辣前的疲態。因此，有樓應該盡早賣，遲賣就會蝕底。此外，他們還會叫那些留港生活的人，寧願租樓，也不要買樓。」施永青擔心，市場會因此而形成負面互動，即使香港的經濟有改善，樓市亦會難現起色，並對破壞港人重建信心。

施永青又提到，現時內地不乏想來港置業的人，但他們沒法把內地的資金調來香港買樓。他憂慮政府不敢在這個問題上向中央提出要求，但他認為，中央政府既可以容許資金去澳門賭錢，無理由不容許資金來香港買樓。「中央如果能在這方面通融一下，香港樓市就不愁沒有資金捧場。」

 

其他報道

大摩：中國上市公司首季盈利有改善 但仍不及預期

Coinbase首季轉賺近12億美元 勝預期

快狗打車飈47% 創去年12月以來最大升幅

陳茂波：歡迎亞開行使用香港籌融資平台及專業服務

恒指高開336點 科網股強勢 蘋果概念股向上 舜宇瑞聲分別升逾5%及3%

華為據報秘密資助美國大學前沿研究

港股ADR升286點 夜期升355點 A股休市 蘋果次季收入勝預期 留意相關供應鏈

瑞銀據報考慮削減資產管理部門成本

蘋果次季純利跌2％ iPhone銷售額跌一成 擬回購1100億美元股份

嘉能可據報考慮向英美資源集團發出收購要約

美國將公布非農就業數據 美股三大指數向上 道指升322點