隨夜美股向上，人民幣今早走強，離岸人民幣兌美元升穿7.2關口，港股半日高收，邁向九連升。恒指半日一度升2.18%至18604點，創去年9月5日以來新高，收市升206點或1.14%，報18413點，大市成交金額689億元；國指升82點或1.29%，報6520點。恒生科技指數收報3945點，升2.07%。