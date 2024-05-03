隨夜美股向上，人民幣今早走強，離岸人民幣兌美元升穿7.2關口，港股半日高收，邁向九連升。恒指半日一度升2.18%至18604點，創去年9月5日以來新高，收市升206點或1.14%，報18413點，大市成交金額689億元；國指升82點或1.29%，報6520點。恒生科技指數收報3945點，升2.07%。
科技股普遍向上，阿里巴巴（9988）升3.48%，收報78.75元；騰訊（0700）升0.78%，收報363.2元；美團（3690）升0.17%，收報119.3元；小米（1810）升2.61%，收報18.1元；百度（9888）收報109.3元，升3.6%；快手（1024）收報61.25元，升3.46%；嗶哩嗶哩（9626）收報113.6元，升6.07%；京東（9618）收報125.6元，升4.32%；網易（9999）收報156.9元，升4.53%，為表現最好藍籌。
蘋果第二財季收入勝預期，蘋果概念股普遍向上，舜宇（2382）升2.63%，收報41元；瑞聲（2018）收報25.65元，升1.58%；比亞迪電子（0285）收報27.4元，升1.11%。丘鈦科技（1478）回吐，收報3.56元，跌0.56%。
澳門五一黃金周訪客暢旺，濠賭股全線走強。金沙中國（1928）升2.07%，收報19.7元；銀娛（0027）升2.76%，收報37.2元；美高梅中國（2282）一度創52周高，見14.98元，收報14.86元，升6.75%；澳博（0880）收報2.95元，升0.34%；新濠國際發展（0200）收報6.4元，升0.63%；永利澳門（1128）收報7.74元，升2.65%。
快狗打車（2246） 今早異動且大幅飈升，曾升最多77.5%，收報0.54元，升52.11%。要留意的是，快狗打車於2022年6月上市，當時上市價21.5元，現時收市價仍較上市價潛水逾九成。
大家樂（0341）昨發盈喜，料今財年盈利料升近兩倍。該股半日向上，收報9.08元，升6.57%。
昨日放榜的渣打集團（2888），首季稅前溢利升25%，勝市場預期，收報73.5元，升2.15%。
藥明生物（2269）半日跌5.63%，收報13.74元，是跌幅最大的藍籌。
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