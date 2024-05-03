《西雅圖時報》引述其姨媽Carol Parsons稱，現年45歲的Dean兩周前因出現呼吸困難而被送入醫院，他一直在與肺炎和一種嚴重的細菌感染抗爭。

據報道，Dean是波音供應商勢必銳航空系統公司（Spirit AeroSystems）前品質審核員。他在Spirit股東訴訟中提供了證詞，並向美國聯邦航空管理局提交了一份投訴，指控Spirit的「737生產線的高級質量管理人員存在嚴重的不當行為」。

此前，《華爾街日報》報道，Dean曾在採訪中表示，他在新冠大流行的停工期間被免職，在2021年5月返回Spirit後，公司已失去了許多最有經驗的機械師和品質審核員。他聲稱他後來因舉報機身上的鑽孔不當而被解僱。而公司發言人當時表示，強烈反對股東訴訟中的指控。

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