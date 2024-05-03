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《華爾街日報》將亞洲區重心轉移至新加坡 遣散大部分香港員工

《華爾街日報》總編輯Emma Tucker公布，將重組亞洲部門運作，「一如許多我們報道的公司所操作，會將區內重心由香港移至新加坡」（We are shifting our center of gravity in the region from Hong Kong to Singapore, as many of the companies we cover have done）。