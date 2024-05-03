《華爾街日報》總編輯Emma Tucker公布，將重組亞洲部門運作，「一如許多我們報道的公司所操作，會將區內重心由香港移至新加坡」（We are shifting our center of gravity in the region from Hong Kong to Singapore, as many of the companies we cover have done）。
因應上述轉變，大部分香港員工將被遣散，Tucker感謝這些員工曾作出的貢獻。
Tucker續稱，這些變化將原本獨立的團隊團結在一個旗幟下，實現一個共同的目標，專注於亞洲最大的金錢故事，包括中國電動汽車行業、晶片大戰、中國衝擊2.0、香港金融業的掙扎和中國房地產爆破等。
他最後表示，華日正在物色一編輯在新加坡領導這個小組。
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