據上海市房地產行業協會官方微信發布，繼深圳後，一線城市上海亦加入商品房「以舊換新」活動，刺激樓市交投，此前深圳、南京、長沙、鄭州等城市針對置換客群推出了「以舊換新」政策，通過直接收購、中介合作、發放補貼等多種方式，幫助居民賣舊買新，縮短舊房出售週期，從而激活改善需求。
5月3日，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會聯合倡議，在第五屆上海「五五購物節」中，上海市商品房亦推出「以舊換新」活動，旨在通過「以舊換新」模式，更好地支持居民合理的梯度置業需求。
據上述兩家機構披露，今次「以舊換新」活動，主要針對計劃出售二手住房並購買新房的購房居民。購房居民先與房地產開發企業達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。首批參加倡議的房地產開發企業20多家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的項目30多個主要分布在嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區域。
參加「以舊換新」活動的房地產開發企業承諾，在一定期限內，舊房未成功出售的，購房居民可以無條件「退房退款」；房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房「全城推、優先賣」。
活動期間，上海市房地產行業協會倡議房地產開發企業加大優惠力度，為「以舊換新」居民提供相應的優惠；上海市房地產經紀行業協會倡議房地產經紀機構，為「以舊換新」居民提供專屬優惠服務。
同時，為給購房居民提供更多選擇和保障，本次「以舊換新」活動，由相關平台（樂居好房）為各方主體提供專業服務，包括為達成購買新房意向的居民提供資金臨時托管等便民服務，為開發企業和經紀機構提供大數據服務等。
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