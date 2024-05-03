考慮到香港主要碳排放、綠色及可持續金融的資金投放，香港分類目錄涵蓋四個重點行業，包括發電、交通運輸、建築、污水與廢物的處理下的12項具體經濟活動。副總裁阮國恒在匯思撰文，指出隨着更多資金投放於應對氣候變化，業界及投資者關注資金是否用得其所，綠色分類目錄為業界提供一套綠色金融的評估工具，有助業界分辨何謂綠色經濟活動，防範「漂綠」的行為。

香港分類目錄大部分標準，參考國際可持續金融平台的共通綠色分類目錄（CGT），CGT則是比較中國及歐盟的綠色分類目錄。阮國恒指出，CGT包含了當地市場的行業分類和標準，不可能簡單地直接將CGT納入香港分類目錄，因此當局建立一套能夠與CGT接軌的香港分類目錄，採用香港標準行業分類，並將其與CGT、中國、歐盟所涵蓋的行業相對應。在界定何謂綠色方面，則參照包括CGT在內的全球主流綠色分類目錄，並採納相關綠色指標和技術標準。

在應用上，阮國恒相信，目錄可以提升業界對綠色金融的認識、形成對綠色經濟活動的共識及促進綠色資金的融通，鼓勵業界以香港分類目錄為基礎，審視項目及資產的綠色程度。據市場分析，在進行跨地域投融資的交易時，參照CGT可降低交易成本。由於與CGT接軌，當局相信香港分類目錄具同樣優勢。長遠而言，會考慮如何將香港分類目錄納入銀行監管政策中，並就此與銀行業保持溝通。

下一步發展，阮國恒表示目錄將按循序漸進的原則持續完善更新，包括目錄所涵蓋的綠色行業和經濟活動，並界定轉型活動，幫助未符合綠色定義，甚至是屬於高碳排放，而又需要向低碳轉型的經濟活動。

金管局亦將推出實體風險評估平台，評估颱風、雨災、風暴潮帶來的實體損害的風險。阮國恒指，業界缺乏實體風險相關數據和分析工具，作氣候風險評估和進行壓力測試。當局構建雲端平台，包括一個具40多項與實體風險相關的公開數據或來源的資料庫，以協助業界評估不同氣候情境下，實體風險對香港住宅和商業建築物的潛在影響，將在短期内推出評估平台試用版，並計劃參照業界使用經驗及加入更多本地氣候數據後於明年初推出正式版本。