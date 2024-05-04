moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

美就業數據放緩 三大指數齊向上 納指收升近2%

美國4月非農業職位增長大幅放慢至17.5萬個，帶動市場憧憬美聯儲夏季減息，三大指數周五急漲，道指高開483點後，曾高見38808點，收市仍升450點或1.18%，報38675點；標指收市升1.26%，報5127點；納指亦升1.99%至16156點。

重磅股中，蘋果公司（美：AAPL）預期今季收入恢復正增長，且額外回購1100億美元股份，收市升5.97％，報183.36美元；Nivida（美：NVDA）升3.46%至887.83美元；麥當勞（美：MCD）跌1.08%至270.32美元，是表現最差道指成份股。反映中概股表現的金龍指數升1.73%，阿里巴巴（美：BABA）升1.24%；京東（美：JD）亦升0.7%至32.87美元。

一周累計以納指升1.43%表現最好，道指及標指亦分別升1.14%及0.55%。

歐洲股市亦向好，英國及德國股市分別升0.51%及0.59%，法股亦升0.54%。

港股方面，恒指夜期周五收報18529點，升118點，較恒指收市高水53點。港股ADR比例指數收市報18537點，升61點美團（3690）ADR折合港元報121.1元，較港收市升1.13%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升1.03%。