重磅股中，蘋果公司（美：AAPL）預期今季收入恢復正增長，且額外回購1100億美元股份，收市升5.97％，報183.36美元；Nivida（美：NVDA）升3.46%至887.83美元；麥當勞（美：MCD）跌1.08%至270.32美元，是表現最差道指成份股。反映中概股表現的金龍指數升1.73%，阿里巴巴（美：BABA）升1.24%；京東（美：JD）亦升0.7%至32.87美元。

一周累計以納指升1.43%表現最好，道指及標指亦分別升1.14%及0.55%。

歐洲股市亦向好，英國及德國股市分別升0.51%及0.59%，法股亦升0.54%。

港股方面，恒指夜期周五收報18529點，升118點，較恒指收市高水53點。港股ADR比例指數收市報18537點，升61點美團（3690）ADR折合港元報121.1元，較港收市升1.13%；騰訊（0700）ADR亦較港收市升1.03%。